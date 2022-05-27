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США хочуть задавити РФ, а Європа боїться Путіна: на Заході дебати через війну проти України - NYT

27 травня 2022, 16:30

Три місяці Захід єдиним фронтом підтримував Україну після повномасштабного військового вторгнення РФ, проте наразі лідери ЄС стурбовані своєю економікою.

Зеленський Байден
Позиція Зеленського та його союзників на Заході матиме серйозне значення - NYT / Колаж Офіс президента, Reuters

Сполучені Штати Америки, Європейський Союз та Україна дотримуються різних точок зору щодо завершення війни Москви проти Києва. Вашингтон вважає Росію країною-ізгоєм, яку потрібно виключити зі світової економіки, а у Європі говорять про небезпеку ізоляції і приниження глави РФ Володимира Путіна. Невдачі росіян на фронті призвели до того, що адміністрація Байдена отримала можливість покарати Москву і вирішити низку своїх геополітичних завдань. Однак у Європи своя позиція - Франція, Італія та Німеччина навіть не намагаються перекрити імпорт російського газу і бояться наслідків для своїх економік. Якщо будуть реальні перемовини щодо припинення війни, особливе значення матиме позиція президента Володимира Зеленського та його західних союзників.

Журналісти американського видання The New York Times пишуть, що наразі йде обговорення того, як повинна завершитися війна Росії проти України. Після трьох місяців єдності, продемонстрованої у відповідь на повномасштабне російське військове вторгнення, яка призвеладо озброєння Києва і широкомасштабних санкцій щодо Москви, виникло питання, як діяти далі.

Йдеться про те, чи варто припинити 30-річну дискусію про можливість інтеграції Росії до світового порядку. США вважають РФ країною-ізгоєм, яка повинна бути в ізоляції. А інші країни - в основному у Європі - вважають небезпечним прецедентом ізоляцію російської держави і приниження Володимира Путіна.

Вказується, що амбіції Вашингтона за час війни зросли. Якщо раніше американці прагнули до того, щоб Росія не змогла здобути легку перемогу над Україною, то після низки помилок російських військ, які не зуміли захопити Київ та Харків, в Білому домі побачили шанс покарати Москву і послабити Путіна.

Зокрема, адміністрація Байдена бачить можливість зміцнити НАТО і трансатлантичний альянс і послати попереджувальний сигнал Китаю. Також вона має намір показати, що агресія не повинна завершуватися територіальними придбаннями.

Крім того, в матеріалі додали, що "європейці навіть не намагаються" перекрити імпорт газу з Росії. Франція, Італія та Німеччина стурбовані тим, що війна затягується, внаслідок чого вони можуть зіткнутися зі збитком для своїх економік.

Дивіться відео ТСН - Україна не піде на поступки для примусу Путіна до миру

Журналісти The New York Times підкреслюють, що якщо будуть реальні перемовини щодо закінчення війни, особливе значення матиме позиція президента України Володимира Зеленського та його союзників на Заході.

Країни Заходу і режим Путіна вимагають "поступок" від України

На Заході видання Politico та The New York Times опублікували статті, в яких йшлося про те, що на Заході, мовляв, стурбовані можливою перемогою України у війні з Росією та закликають "зберегти обличчя Москві", а також, мовляв, бачать нереальним повернення Києвом всіх своїх окупованих територій.

Колишній генеральний секретар США, 98-річний Генрі Кіссінджер порадив Україні подумати над поступками своїх територій Росії в обмін на закінчення війни. Він закликав не вести боротьбу за ті землі, які були захоплені до 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував Кіссінджера і подібні ідеї на Заході. Гарант сказав, що коли Кіссінджеру було 15 років, і він зі своєю сім'єю рятувався від нацистів, то не закликав німців піти на поступки.

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