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Кремль повернувся до ідеї штурмувати Київ: Путін хоче закінчити війну до осені – ЗМІ

27 травня 2022, 20:45

У програмі максимум, яку знову почали обговорювати в керівництві РФ, є повторення штурму столиці України.

Кремль повернувся до ідеї штурмувати Київ – ЗМІ/ Reuters, УНІАН

У Кремлі не відмовилися від ідеї захопити Київ, там знову почали обговорювати такі плани.

При цьому Росія хоче закінчити війну проти України до осені цього року. У Путіна на два різні варіанти розвитку подій. Про це розповідає російське видання "Медуза" з посиланням на власні джерела в адміністрації президента РФ.

В Кремлі є програма мінімум і максимум. У програмі максимум все ще залишається штурм і захоплення столиці України.

Не дивлячись на те, що у березні вони провалили операцію із захоплення Києва, російський диктатор Володимир Путін все ще не відмовився від ідеї повторити спробу штурму міста.

Згідно з програмою мінімум, Кремль планує, що армія РФ упродовж наступних трьох місяців принаймні візьме Донбас. Зараз російські війська активно штурмують регіон, хоча їхні зусилля поки не приносять керівництву РФ очікуваних результатів.

"Ми все одно їх (українців, – ред.) доколупаємо. Швидше за все, до осені вже все закінчиться", – припускає одне з джерел "Медузи".

Загроза повторного штурму Києва

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович зазначав, що загроза нападу на Київ з боку Росії відтепер існуватиме завжди, наголосивши на тому, що столиця України розташована близько як до Російської Федерації, так і до Білорусі.

Також раніше повідомлялося, що Володимир Путін не відмовився від своєї мети щодо України, але ні у нього, ні у Лукашенка фізично немає резервів, щоб спробувати ще раз захопити Київ. Про це сказав заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

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