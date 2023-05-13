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"Ми дуже серйозно готуємося": Зеленський анонсував перші кроки контрнаступу ЗСУ

Андрій Ганчук
13 травня 2023, 21:24 оновлено 13 травня, 21:33
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Країна-агресорка Російська Федерація точно відчує той момент, коли почнеться контрнаступ сил оборони України, сказав президент Володимир Зеленський.
Зеленський, ВСУ
Ми віримо в перемогу, перші кроки будуть вже незабаром - Зеленський / Колаж скріншот YouTube, Арміяinform

Перші важливі кроки України в рамках контрнаступ ЗСУ вже незабаром проявляться. Йде серйозна підготовка, у військах висока мотивація. Окупанти Росії точно відчують момент початку української військової операції. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, під час зустрічі з представниками італійських ЗМІ він розповів про те, що наразі йде серйозна підготовка до контрнаступу. Незабаром почнуться перші важливі кроки.

"Ми дуже серйозно готуємося і дуже серйозні кроки будуть обов'язково. Я знаю, що ми всі дуже мотивовані. Не тільки ті, хто знає задум, а й весь народ", - зазначив Зеленський.

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За його словами, окупанти РФ точно зрозуміють, коли відбудеться початок контрнаступу ЗСУ.

"Це найактуальніше питання, але я не можу вам на нього відповісти. Але ви точно побачите, а Росія - точно відчує... Ми віримо в перемогу і віримо, що перші важливі кроки будуть незабаром", - підкреслив Володимир Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський сказав, що сили оборони України поки що не готові перейти контрнаступу.

Потрібно більше часу на підготовку і отримання озброєнь від Заходу. За словами гаранта, ЗСУ в міру готовності підуть у наступ, щоб не допустити заморозки війни.

Заступник голови Міноборони Володимир Гаврилов сказав, що контрнаступ армії України призведе до паніки в лавах окупантів Росії.

Згідно з його прогнозом, вже в цьому або наступному місяці можна буде спостерігати крах російських військ або економіки РФ.

Командувач Сухопутними військами України Олександр Сирський розповів, що ЗСУ продовжують вести оборонну операцію і рухаються вперед на деяких ділянках фронту. Ворог втрачає своїх солдатів і військову техніку.

Дивіться відео, де Кочетков зробив прогноз про те, на якому напрямку може початися контрнаступ ЗСУ

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Володимир Зеленський війська Росії війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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