ЗСУ йдуть вперед і вибивають окупантів: Сирський розкрив деталі операції в Бахмуті

Командувач Сухопутними військами розповів про втрати окупантів РФ у живій силі та техніці.

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Олександр Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті / Фото t.me/osirskiy

Оборонна операція на Бахмутському напрямку триває, заявив командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський.

Як повідомив він у своєму Telegram-каналі, підрозділам ЗСУ вдалося просунутися не деяких ділянках фронту.

Крім того командувач Сухопутними військами Збройних сил України також розповів про втрати окупантів РФ у живій силі та техніці.

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"Наші воїни рухаються вперед на деяких ділянках фронту, а ворог втрачає техніку і живу силу. Слава Україні та нашим героям!",- йдеться в повідомленні Сирського.

Відзначимо, що раніше представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що сьогодні на деяких ділянках вдалося нашим підрозділам пройти в глибину до 300 метрів.

Олександр Сирський розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку / скріншот

Ситуація в Бахмуті

Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, що окупанти регулярно видають в ефір неправдиву інформацію про брак зброї і цим, цілком ймовірно, бажають виправдати реальну картину своїх втрат і поразок в Бахмуті.

У цей самий час, каже чиновниця, українській армії вдалося просунутися на два кілометри на Бахмутському напрямку і не втратити контроль над жодною позицією за тиждень.

Нагадаємо, командир тактичної групи Азов 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький розповів, що українські бійці під Бахмутом розгромили підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади окупаційних військ Росії.

"Фактично повністю знищені 6 і 8 роти даної бригади, розбита Бригадна розвідка. Знищено значну кількість бойових броньованих машин, захоплено значну кількість полонених", - сказав Білецький.

Командувач Сухопутними військами України Олександр Сирський повідомив, що українські війська відкинули окупантів РФ на Бахмутському напрямку на 2 кілометри. За його словами, ЗСУ виснажили бойовиків Вагнера, а їм на заміну прийшли менш підготовлені окупанти з інших підрозділів.

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