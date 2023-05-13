У Брянській області зазнав аварії ще один Мі-8 окупантів Росії - соцмережі

Вертоліт Мі-8 країни-агресорки Росії впав в Унечеському районі поруч з селищем Волкустичі в Брянській області, пишуть у Мережі і публікують відео інциденту.

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Момент падіння вертольота Мі-8 у Брянській області / Скріншот соцмережі

У Брянській області Росії сталося третє падіння вертольота Мі-8. Гелікоптер впав в Унецькому районі неподалік від селища Волкустичі. Це за 70 кілометрів від кордону з Україною.

Як повідомляє Telegram-канал Shot, у Мережі з'явився момент аварії "ще одного вертольота Мі-8". Російський вертоліт впав в 70 кілометрах від російсько-українського кордону.

"На відео - момент аварії ще одного вертольота Мі-8 в Унечському районі поруч з селищем Волкустичі в Брянській області. Вертоліт впав за 70 км від державного кордону РФ. Попередньо, всі члени екіпажу загинули", - підкреслюється в повідомленні.

відео дня

Міноборони окупантів Росії офіційно інформацію не коментує.

Наразі незрозуміло, розбився вже 3-й за день вертоліт ВКС РФ у Брянській області або в Мережі публікують фрагмент падіння другого вертольота.

Відео падіння Мі-8 російських окупантів

У Брянській області впав Мі-8 окупантів ВКС РФ / Скріншот соцмережі

Аварія літаків і вертольотів окупантів РФ в Брянській області

13 травня у Мережі повідомили, що у Брянській області країни-агресора Росії розбилися військові літаки і вертольоти окупаційних ВКС РФ.

Вказувалося, що за декілька годин "збили" два вертольоти (попередньо, Мі-8 і Мі-34), а також військовий літак Су-34.

Пізніше з'явилася інформація, згідно з якою у Брянській області впали 2 бойові літаки Су - 34 і Су-35 і два вертольоти Мі-8. Також очевидці опублікували кадри падіння російських повітряних суден.

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