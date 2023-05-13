У Брянській області зазнав аварії ще один Мі-8 окупантів Росії - соцмережі

У Брянській області Росії сталося третє падіння вертольота Мі-8. Гелікоптер впав в Унецькому районі неподалік від селища Волкустичі. Це за 70 кілометрів від кордону з Україною.
Як повідомляє Telegram-канал Shot, у Мережі з'явився момент аварії "ще одного вертольота Мі-8". Російський вертоліт впав в 70 кілометрах від російсько-українського кордону.
"На відео - момент аварії ще одного вертольота Мі-8 в Унечському районі поруч з селищем Волкустичі в Брянській області. Вертоліт впав за 70 км від державного кордону РФ. Попередньо, всі члени екіпажу загинули", - підкреслюється в повідомленні.
Міноборони окупантів Росії офіційно інформацію не коментує.
Наразі незрозуміло, розбився вже 3-й за день вертоліт ВКС РФ у Брянській області або в Мережі публікують фрагмент падіння другого вертольота.
Відео падіння Мі-8 російських окупантів
Аварія літаків і вертольотів окупантів РФ в Брянській області
13 травня у Мережі повідомили, що у Брянській області країни-агресора Росії розбилися військові літаки і вертольоти окупаційних ВКС РФ.
Вказувалося, що за декілька годин "збили" два вертольоти (попередньо, Мі-8 і Мі-34), а також військовий літак Су-34.
Пізніше з'явилася інформація, згідно з якою у Брянській області впали 2 бойові літаки Су - 34 і Су-35 і два вертольоти Мі-8. Також очевидці опублікували кадри падіння російських повітряних суден.
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