"Драпаючі натовпи": Пригожин заявив, що ПВК Вагнера стріляють по військах РФ біля Бахмута

Окупаційні війська Росії почнуть розбиратися зі своїм керівництвом, яке їх кинуло, прогнозує так званий "куратор" бойовиків ПВК Вагнера Євген Пригожин.

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Бойовики ПВК Вагнера стріляють по кадрових окупантах РФ-Пригожин / скріншот соцмережі

Бойовики ПВК Вагнера на Бахмутському напрямку стріляють по окупаційних військах Росії, щоб ті не залишали захоплених позицій. Про це заявив керівник бойовиків Євген Пригожин.

Як повідомляє пресслужба Пригожина, він сказав про те, що боєприпаси бойовиків йдуть і на російських кадрових військових окупантів, які тікають з поля бою.

"Боєприпаси ми витрачаємо в тому числі для того, щоб зупинити драпаючі натовпи військовослужбовців російської армії", - каже Пригожин.

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Крім того, він сказав, що військових РФ кинули, і окупанти це так не залишать і розбиратимуться зі своїм керівництвом.

"І тому коли цей російський солдат зрозуміє, що відбувається навколо, підніме голову, я впевнений, що він розбереться, хто його підставляє... з винними в тій трагедії, в якій його кинули", - підкреслив Євген Пригожин.

Ситуація в Бахмуті

В американському Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ перейшли в контрнаступ у Бахмуті.

Українські війська просунулися на північний захід від міста в районі між Богданівкою та Берхівкою. У країні-агресорі Росії побоюються, що сили оборони України в Бахмуті можуть оточити окупантів.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий сказав, що протягом кількох днів українські війська просунулися на 2 кілометри вглиб позицій противника в Бахмуті.

По ворогу було завдано серйозного удару.

Командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що бійці рухаються вперед на деяких ділянках фронту. Російські війська втрачають техніку і своїх солдатів.

Дивіться відео, в якому Кисельов зробив прогноз про шанси Пригожина на президентське крісло в РФ

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