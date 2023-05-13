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Падіння військових літаків у Брянській області - початок "контрСВО" в Росії - Подоляк

Андрій Ганчук
13 травня 2023, 20:02 оновлено 13 травня, 21:00
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У Росії, коли атакували Україну, марно сподівалися, що війна не перенесеться на їхню територію, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
Подоляк, Брянська область
У Росії починається "контрСВО", ситуація розвиватиметься - Подоляк / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот соцмережі

Падіння літаків і вертольотів у Брянській області у країні-агресорі Росії сигналізує про початок там "контрСВО". Такі події тільки розростатимуться. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом, коментуючи падіння бойових літаків і вертольотів у Брянській області, він сказав, що росіяни коли атакували Україну, даремно сподівалися, що війна не прийде на їхню територію.

"Вони (росіяни) щиро вважають, що мали повне право атакувати нашу територію, а коли це починається у них, то вони запитують: "А нас то за що?"- зазначив Подоляк.

відео дня

За його словами, якщо в Росії вважають, що у них немає жодної війни, то такі події слід трактувати як початок "контрСВО".

"Так я скажу їм так: дивіться, у вас там немає жодної війни, у вас там починається "контрСВО" і воно буде тільки збільшувати обсяги, і ви будете все більше вбивати один одного", - підкреслив Михайло Подоляк.

Аварія літаків і вертольотів РФ у Брянській області

У Мережі 13 травня повідомили про те, що в Брянській області Росії розбилися військові літаки і вертольоти Повітряно-космічних сил країни-окупанта.

З'явилися відповідні фото і відео.

Спочатку вказувалося, що за декілька годин "збили" два вертольоти (Мі-8 і Мі-34) і військовий літак Су-34.

Пізніше з'явилися відомості про те, що в Брянській області впали два військові літаки - Су-35 і Су-35, а також два вертольоти Мі-8. Були опубліковані й інші кадри падіння повітряних суден окупантів РФ.

Також опублікували ще одне відео з падінням Мі-8. За попередніми даними, це або 3-й вертоліт, що впав, або кадри аварії одного з двох попередніх вертольотів.

Дивіться відео, в якому Подоляк розповів, які озброєння потрібні Україні

Інші новини:

Михайло Подоляк війна Росії та України Брянська область
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