Падіння військових літаків у Брянській області - початок "контрСВО" в Росії - Подоляк

Падіння літаків і вертольотів у Брянській області у країні-агресорі Росії сигналізує про початок там "контрСВО". Такі події тільки розростатимуться. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом, коментуючи падіння бойових літаків і вертольотів у Брянській області, він сказав, що росіяни коли атакували Україну, даремно сподівалися, що війна не прийде на їхню територію.
"Вони (росіяни) щиро вважають, що мали повне право атакувати нашу територію, а коли це починається у них, то вони запитують: "А нас то за що?"- зазначив Подоляк.
За його словами, якщо в Росії вважають, що у них немає жодної війни, то такі події слід трактувати як початок "контрСВО".
"Так я скажу їм так: дивіться, у вас там немає жодної війни, у вас там починається "контрСВО" і воно буде тільки збільшувати обсяги, і ви будете все більше вбивати один одного", - підкреслив Михайло Подоляк.
Аварія літаків і вертольотів РФ у Брянській області
У Мережі 13 травня повідомили про те, що в Брянській області Росії розбилися військові літаки і вертольоти Повітряно-космічних сил країни-окупанта.
З'явилися відповідні фото і відео.
Спочатку вказувалося, що за декілька годин "збили" два вертольоти (Мі-8 і Мі-34) і військовий літак Су-34.
Пізніше з'явилися відомості про те, що в Брянській області впали два військові літаки - Су-35 і Су-35, а також два вертольоти Мі-8. Були опубліковані й інші кадри падіння повітряних суден окупантів РФ.
Також опублікували ще одне відео з падінням Мі-8. За попередніми даними, це або 3-й вертоліт, що впав, або кадри аварії одного з двох попередніх вертольотів.
Дивіться відео, в якому Подоляк розповів, які озброєння потрібні Україні
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