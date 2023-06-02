Орбан закликав не допустити контрнаступу ЗСУ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що необхідно зробити все можливе, щоб не допустити контрнаступу Збройних сил України і посадити Київ і Москву за стіл переговорів.
За словами Орбана, контрнаступ, який готують ЗСУ, "є справою українців", передає Telex. Але, за його словами, як "людина з півторарічним військовим досвідом" він "прекрасно знає", що сторона, яка атакує, зазнає втричі більших втрат, ніж та, що обороняється.
"А в країні, населення якої становить лише малу частину населення протилежної сторони, почати великий військовий наступ в таких умовах – значить влаштувати криваву різанину. Ми повинні зробити все можливе, навіть до початку контрнаступу, щоб переконати сторони в необхідності припинення вогню і мирних переговорів", – заявив глава уряду Угорщини в інтерв'ю державному радіо.
Орбан також поскаржився, що йому важко бути єдиним прем'єр-міністром в ЄС, який виступає за мир.
"Але якщо ти угорець, ти повинен відстоювати те, що правильно", - заявив він.
Скандальні заяви Віктора Орбана про війну в Україні
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан стверджує, що Україна нібито не може виграти війну проти країни-агресора Росії. На його думку, війну нібито можна зупинити лише тоді, коли Росія укладе угоду з США. Прем'єр Угорщини також заявив, що нібито неважливо те, хто на кого напав, адже питання полягає в тому, що буде на наступний ранок.
Крім того, пропутінський прем'єр-міністр Орбан сам "задивляється" на українську територію. Нещодавно він цинічно заявив, що Закарпаття - це "стародавня угорська земля".
У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям.
Дивіться відео про те, як Подоляк відповів на дивні висловлювання Орбана:
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