РФ хоче розпалити суперечки в Україні: на пропаганду витратили 1,5 млрд доларів - ГУР

Росіяни лише на пропаганду в Telegram витратили 250 мільйонів доларів. Ця інформаційна спецоперація є найдорожчою проти України.

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РФ намагається розхитати країну зсередини / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Росія витрачає купу мільйонів доларів на пропаганду "Майдан-3" у Telegram. Ця операція стала найдорожчою російською інформспецоперацією проти України від 2014 року та Революції гідності. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Черняк, повідомляє Бабель.

Про її підготовку повідомляв президент України Володимир Зеленський. Загальний бюджет "Майдану-3" сягнув 1,5 мільярдів доларів. Лише на операцію в Telegram витратили 250 мільйонів доларів.

Підрозділи, які були створені в Головному управлінні Генштабу ЗС РФ та Федеральній службі безпеки, а також при Міноборони РФ та адміністрації Путіна, займаються інформаційними та інформаційно-психологічними операціями. Перший заступник адміністрації Путіна Сергій Кірієнко відповідальний за дестабілізацію в Україні в осінньо-зимовий період.

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Повідомляється, що Кремль хоче розпалити внутрішні суперечності в Україні і за це відповідає заступник голови уряду РФ Владислав Сурков, який раніше був ідеологом так званого проєкту "Новоросія".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про те, що Кремль готує масові провокації в Україні. Україною пронеслася низка скандалів, яким точно російські окупанти зрадіють.

Нещодавно в Україні викрили грубий фейк РФ про мобілізацію і нібито "видану повістку" для 86-річної пенсіонерки з Бахмута. Військова частина, в яку нібито направлять служити пенсіонерку, має номер А-7284. Така назва частини справжня- у 2016 році ця військова частина була під шефством Сєвєродонецької райндержадміністрації.

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