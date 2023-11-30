2024 рік стане вирішальним у війні: Мусієнко - про те, від чого залежить перемога України

Ситуація залежатиме від зовнішньополітичних факторів - виборів у США та Європі.

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2024 рік стане вирішальним у війні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

2024 рік стане ключовим у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін проти України. Ситуація залежатиме від зовнішньополітичних факторів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Наступного року партнери не зменшать підтримку, але стане зрозуміло, наскільки вони будуть готові забезпечувати її надалі. Багато що буде залежати від наших успіхів на Лівобережжі – вірю, що ми зможемо просунутися, убезпечити наші позиції і виснажити ворога", - говорить Мусієнко.

Росія сподівається на те, що на Заході після виборів зміниться ставлення до війни і перемоги України над РФ. Кремль хоче захопити Авдіївку в найближчий період і продовжити наступ на Сході, щоб перейти в кругову оборону і дочекатися вигідної для себе ситуації на Заході.

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"У такій обстановці нам важливо дотримуватися консолідації суспільства, об'єднуватися і працювати над посиленням підтримки з боку Заходу. Треба переконати партнерів, що разом західний світ і Україна сильніші за Росію, яка культивує міфи про свою непереможність і могутній ВПК, а насправді ходить з простягнутою рукою до тієї самої Північної Кореї", - говорить Мусієнко.

Він додав, що 2024 рік стане вирішальним.

Коли і як закінчиться війна

Перший заступник міністра оборони України Олексій Павлюк зробив приголомшливий прогноз і заявив, що наступного року Україна переможе. Він додав, що Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.

Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів яким буде закінчення війни і назвав 3 сценарії. Він вважає, що навіть після перемоги Україні варто бути напоготові, адже РФ може атакувати країну знову.

Військовий експерт Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Він вважає, що до кінця вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.

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