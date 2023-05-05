"Україна переможе РФ тільки в казці": проросійський прем'єр Угорщини Орбан "відзначився" маячною тезою

Скандальний прем'єр Угорщини Віктор Орбан продовжує підігравати дружній для нього країні-агресору Росії, яка напала на Україну.

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Віктор Орбан / колаж Главред, фото УНІАН

Скандально відомий своїми проросійськими і пропутінськими поглядами прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзначився новою заявою в дусі кремлівської пропаганди. Текст його заяви наводить портал Világgazdaság.

Зокрема, Орбан стверджує, що Україні "не перемогти" країну-агресора Росію.

"Тільки в казці може бути ситуація, при якій Росію переможуть. У мене не вистачить фантазії уявити, що хтось може перемогти ядерну державу", - заявив Орбан.

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Далі Орбан говорив, що на даний момент агресорський війська Росії "впираються в стіну НАТО", яке надає Україні військову допомогу, і нібито тільки "від Заходу залежить, скільки він готовий на це витратити".

"З іншого боку, є РФ, яка набагато більша за Україну, має набагато більше солдатів, а також більш сильне звичайне озброєння, володіє найбільшим у світі арсеналом ядерної зброї. Я не можу собі уявити, що ядерну державу можна перемогти", – говорить Угорський прем'єр.

Потім Орбан ще раз повторив вже набили оскому тези Кремля ‒ мовляв, "Америка хоче втягнути" Угорщину у війну проти Росії, але угорці "на неї не підуть".

"Завжди є причина для початку війни. На думку росіян, це те, що Україна хоче вступити в НАТО, а на думку українців, росіяни хотіли захопити їх території. Деякі люди вже отримали величезні прибутки завдяки війні, тому що з нею пов'язано багато ділових інтересів", – підсумував Орбан.

Як Угорщина підіграє Росії

Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті і намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО. Будапешт закликає до діалогу в агресором Москвою на вигідних Росії умовах.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан регулярно виступає з вигідними Росії заявами, а в листопаді минулого року потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям.

У лютому поточного року Орбан закликав до негайного припинення вогню в Україні і переходу до переговорного процесу. Угорщину в даній ситуації він назвав "голубом миру". Україні такий сценарій вкрай не вигідний, оскільки Росія в такій ситуації отримає заморожену війну і час на перегрупування і новий напад на країну.

Голова апарату прем'єра Угорщини Гергелі Гуляш раніше сказав, що у країні не будуть заарештовувати диктатора РФ Володимира Путіна. Мовляв, у Будапешті не бачать для цього "правових підстав".

Дивіться на відео коментар політолога Михайла Шейтельмана з приводу політики Угорщини:

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