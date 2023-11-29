"Буде безумство": експерт - про можливе розширення фронту в Україні

У російських окупантів не вийде досягти успіхів на фронті в разі наступу з півночі, каже експерт.

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У росіян не вийде досягти успіхів на північному фронті / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Якщо Кремль захоче розширити фронт в Україні, то російські окупанти можуть почати знову наступ з півночі. В такому випадку почнеться справжнє безумство для ворога. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт Петро Черник.

"На півночі є широке розгалуження мінних полів, так звана українська Лінія Маннергейма. І якщо росіяни вирішать почати повторне наступ на півночі, для них це буде безумством, яке з точки зору здорового глузду не підлягатиме осмисленню", - сказав Черник.

Водночас він додав, що Україна змогла витримати наступ ворога з півночі на самому початку повномасштабного вторгнення, коли окупанти застосовували свою найкращу техніку та підготовлений особовий склад.

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"Тоді вони не впоралися, так на що розраховують зараз?"- зазначив Черник.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

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