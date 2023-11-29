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"Буде безумство": експерт - про можливе розширення фронту в Україні

Ангеліна Підвисоцька
29 листопада 2023, 23:09
У російських окупантів не вийде досягти успіхів на фронті в разі наступу з півночі, каже експерт.
ВСУ
У росіян не вийде досягти успіхів на північному фронті / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Якщо Кремль захоче розширити фронт в Україні, то російські окупанти можуть почати знову наступ з півночі. В такому випадку почнеться справжнє безумство для ворога. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт Петро Черник.

"На півночі є широке розгалуження мінних полів, так звана українська Лінія Маннергейма. І якщо росіяни вирішать почати повторне наступ на півночі, для них це буде безумством, яке з точки зору здорового глузду не підлягатиме осмисленню", - сказав Черник.

Водночас він додав, що Україна змогла витримати наступ ворога з півночі на самому початку повномасштабного вторгнення, коли окупанти застосовували свою найкращу техніку та підготовлений особовий склад.

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"Тоді вони не впоралися, так на що розраховують зараз?"- зазначив Черник.

Хто такий Петро Черник

Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Нагадаємо, що Росія готується провести жахливу провокацію . Росія та Білорусь готуються провести провокацію з метою дескридетації України. Ціллю атаки спецслужби ворога визначили одну із нафтобаз в Білорусі.

Росія несподівано накинулася на Білорусь зі звинуваченнями. Російські куратори з ФСБ звинуватили військово-промислового комплекс Білорусі у зриві постачання техніки для окупаційної армії РФ.

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війна в Україні вторгнення Росії Петро Черник
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