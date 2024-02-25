Мінімум 4 роки: у Кабміні розповіли, як бачать військову підтримку України іншими країнами

Денис Шмигаль каже, що" наступні чотири роки " підтримки гарантовано прописані в діючих міжнародних програмах.

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Денис Шмигаль висловився з приводу підтримки України західними країнами / колаж Главред, фото УНІАН

Україна розраховує на чотирирічну військову підтримку від кожної країни, яка підписала домовленості з безпеки. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в рамках форуму "Україна. Рік 2024".

Як каже чиновник, офіційний Київ очікує, що такі домовленості вдасться укласти з кожною країною, що входить у Велику сімку (G7).

"З точки зору військової, технологічної ‒ у нас є перспектива в 10 років, наскільки підписані домовленості. У кожній угоді ми бачимо - на 4 роки ‒ конкретні фінансові зобов'язання і спілкування від наших партнерів", - сказав він.

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Шмигаль резюмував, що "наступні чотири роки" підтримки гарантовано прописані в діючих міжнародних програмах.

"Тому ми впевнено себе почуваємо, рухаємося вперед. Цей рік у нас практично закритий, чекаємо від США підтримки і закриємо питання дефіциту бюджету. Але ми працюємо і з іншими країнами. Переконаний, що ми незабаром закриємо питання з фінансуванням бюджету цього року і вже займаємося наступним", - пояснив прем'єр-міністр.

Що таке G7 G7 - дослівно група Семи (англ. Group of Seven, в минулому G6 (група Шести) і G8 (група Восьми) - Міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу (США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, Канада).

Підписано угоди про роботу у сфері безпеки

Нагадаємо, 23 лютого, у Львові президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підписали історичну угоду з безпеки. Це перша угода такого роду між Україною та країною, яка не входить до G7.

Як раніше повідомляв Главред, 16 лютого президент України підписав угоду про співробітництво у сфері безпеки з президентом Франції. Угода передбачена на 10 років і залишатиметься чинною до вступу України до НАТО. Франція також виділить 3 млрд євро на підтримку України в 2024 році. Раніше того ж дня Зеленський здійснив робочий візит до Німеччини, де зустрівся з канцлером Олафом Шольцем. На зустрічі в Берліні було підписано угоду про співробітництво в сфері безпеки і довгострокової підтримки з Німеччиною.

Крім цього, 12 січня Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак уклали угоду з безпеки. Воно спрямоване на надання гарантій у разі можливого нового нападу Російської Федерації.

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