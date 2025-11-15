Старт 'Зимової підтримки' в Україні: як отримати 1000 гривень від держави

Коротко:
- В Україні стартувала програма "Зимова підтримка"
- Заявку на разову грошову допомогу можна подати через "Дію" або "Укрпошту"
- Подати заявку можна до 24 грудня 2025 року
В Україні офіційно запрацювала президентська програма "Зимова підтримка". В рамках ініціативи українці можуть отримати разову грошову допомогу у розмірі 1000 гривень. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
"Відсьогодні усі громадяни України, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн. Заявку на дітей подають батьки або опікуни", - написала вона.
Як подати заявку на виплату через "Дію"
Подати заявку на разову грошову допомогу через застосунок "Дія" можна вже з 15 листопада.
Після оформлення українці отримають підтвердження про обробку заявки, а кошти будуть нараховані на картку "Національний кешбек". Подати заявку можна до 24 грудня 2025 року, а використати гроші - до 30 червня 2026-го.
Кошти дозволяється витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів, книжок, благодійні внески та поштові послуги.
Як подати заявку на виплату через "Укрпошту"
З 18 листопада 1000 гривень автоматично отримають на спеціальний рахунок всі пенсіонери та отримувачі соцвиплат, які користуються послугами "Укрпошти". Додатково подавати заяву не потрібно.
Українці, які отримують пенсію на карту банку й не користуються "Дією", можуть особисто подати заявку у відділенні "Укрпошти" з 18 листопада до 24 грудня.
Використати кошти можна на товари українського виробництва, що продаються в "Укрпошті", а також на поштові та інші послуги у відділеннях, включно з оплатою комунальних рахунків та переказами на Сили оборони.
Що відомо про "Зимову підтримку"
Раніше президент України Володимир Зеленський розповідав, що у новому пакеті "Зимової підтримки" збережеться формат прямої грошової підтримки, подібний до торішньої програми.
За його словами, українці зможуть отримати кошти, які можна буде витратити на найнеобхідніше - комунальні послуги, ліки, продукти або інші базові потреби.
Також президент анонсував запуск спеціальної програми транспортної підтримки для всіх українців – "УЗ-3000". У межах цієї програми кожен українець зможе безкоштовно проїхати залізницею до 3000 кілометрів усередині країни.
Грошова допомога в Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, в Україні стартує другий етап пілотного проєкту щодо забезпечення базовою соціальною підтримкою громадян. До програми зможе долучитися ще більше родин з низькими доходами, які відповідатимуть критеріям. Базова допомога становить 4500 грн.
5 листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт про збільшення одноразової допомоги при народженні дитини в Україні до 50 тисяч гривень.
В Україні частина людей похилого віку може розраховувати на додаткову фінансову підтримку від держави. Йдеться про громадян, які оформили другу групу інвалідності.
