Потужні удари ЗСУ: підірвано НПЗ, знищено РЛС, військовий ешелон і скупчення росіян

Олексій Тесля
15 листопада 2025, 16:25
Удари ЗСУ дадуть змогу знизити можливості ворога з нанесення ракетно-бомбових ударів.
Завдано ударів по об'єктах РФ

Головне:

  • Уражено Рязанський нафтопереробний завод
  • Атаковано радіолокаційну станцію "Небо-У" в Криму

Сили оборони України вразили відразу кілька важливих цілей країни-агресора РФ.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, це дасть змогу знизити можливості ворога щодо нанесення ракетно-бомбових ударів.

Уточнюється, що підрозділи Сил оборони України вразили Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області РФ.

Продукція цього НПЗ:

  • бензини А-92/95/98/100;
  • дизель;
  • реактивне паливо;
  • скраплені гази та інші продукти нафтопереробки.

Підприємство виробляє в середньому 840 тисяч тонн на рік авіаційного гасу ТС-1, що використовується і повітряно-космічними силами російських окупантів.

Зафіксовано численні вибухи та значну пожежу на території об'єкта.

"Також уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, військовий ешелон у районі Токмака ТОТ Запорізької області та скупчення особового складу противника поблизу Вовчанська на тимчасово окупованій території Харківщини. Результати уражень уточнюються", - зазначається в повідомленні.

Атаки на об'єкти РФ: що кажуть експерти

Удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах на території Росії призвели до збоїв у постачанні палива і спровокували зростання внутрішніх цін на бензин. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Експерти вважають, що виникла нестача палива збільшить витрати як для бізнесу, так і для звичайних громадян, що з часом може посилити інфляційні процеси в російській економіці.

Удари по цілях РФ - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що підрозділи Сил оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада Росії. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БпЛА різних типів.

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ уже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

