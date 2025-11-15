Без світла залишиться більшість українців: нові графіки відключень на 16 листопада

Укренерго попередило про масштабні відключення.

https://glavred.net/ukraine/bez-sveta-ostanetsya-bolshinstvo-ukraincev-novye-grafiki-otklyucheniy-na-16-noyabrya-10715801.html Посилання скопійоване

Графіки вимкнення світла на 15 листопада / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

16 листопада у більшості регіонів України вимикатимуть електроенергію

Відключення триватимуть з 00:00 до 23:59

Обсяг обмежень - 1-3,5 черги

У неділю, 16 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки погодинних відключень діятимуть впродовж всієї доби. Про це повідомило Укренерго.

За даними компанії, погодинні відключення для населення та промислових споживачів діятимуть з 00:00 до 23:59. Обсяг обмежень електренергії - від 1 до 3,5 черг.

відео дня

"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - пояснили в Укренерго.

Енергетики наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися, тому споживачам радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні. Також українців закликають споживати електроенергію ощадливо, коли вона з'являється.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Чи може покращитися ситуація - прогноз від Укренерго

Голова "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що наразі енергетики змушені застосовувати відключення електроенергії для стабілізації енергосистеми. За його словами, у найближчі дні ситуація не зміниться.

"Я не можу гарантувати, що в найближчі пару днів ситуація взагалі покращиться і ми не будемо відключатися споживачів. Ми змушені робити це для збереження енергосистеми", - пояснив він.

Водночас Зайченко додав, що через кілька тижнів очікується покращення стану енергосистеми.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, масовані ракетно-дронові атаки Росії на українську енергосистему протягом останніх двох місяців спричинили значні втрати потужності. Через це в країні запроваджують графіки відключення електроенергії для забезпечення стабільності системи.

В Україні 15 листопада діють погодинні обмеження. Протягом доби електроенергія вимикається за схемою від 1,5 до 3,5 черг, залежно від регіону та потужності споживання.

Колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков попередив про реальну загрозу масштабних відключень. Він зазначив, що енергосистема перебуває у критичному стані, і за певних умов країна може опинитися в тотальному блекауті, коли світла може не бути до 20 годин на добу.

Читайте також:

Про компанію: Укренерго ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред