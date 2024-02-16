Безпекова співпраця: Зеленський і Шольц підписали важливий договір для України

Президент України Володимир Зеленський відвідав Німеччину із робочим візитом. Глава держави прибув до Відомства Федерального канцлера Німеччини у Берліні, де відбулись переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом.
"Сьогодні ми з Олафом Шольцом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною. Безпрецедентний документ, що закріплює німецьку підтримку для України на рівні понад 7 мільярдів євро на цей рік. Це зброя, щодо якої вже є конкретні контракти. В угоді зафіксована чітка позиція Німеччини щодо санкцій проти агресора, трибуналу, заморожених активів", - повідомив президент України у своєму Telegram-каналі.
Угода також передбачає механізм екстрених консультацій у разі можливого майбутнього збройного нападу Росії на Україну.
Зеленський і Шольц також обговорили "подальшу підтримку України в оборонній, політичній та фінансовій сферах", а також підтримку України на шляху до ЄС і НАТО.
Дивіться відео про те, як Зеленський та Шольц підписали угоду:
Нагадаємо, що 17 лютого Володимир Зеленський зустрінеться із Макроном. Глава Української держави виступить на головній сцені Мюнхенської конференції безпеки, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.
Президент України анонсував посилення на фронті. За його словами, планується посилення засобами РЕБ і дронами. Глава держави заявив у своєму зверненні, що командні позиції будуть теж укріплені.
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