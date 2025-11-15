Росіянам 'перекривають кисень': ключова траса до Покровська на межі обвалення

Важливе:
- Унаслідок авіаудару зруйновано дорогу, що з'єднує Селидове та Покровськ
- Українські військові здійснюють додаткові інженерні загородження
Сили оборони перерізають логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська на Донеччині.
Як повідомляє 7 корпус ДШВ ЗСУ, внаслідок авіаудару зруйновано дорогу, що з'єднує Селидове та Покровськ.
"Таким чином, росіяни втратили можливість використовувати цю трасу для просочування в Покровськ на легкій техніці", - йдеться в повідомленні.
На інших ділянках українські військові здійснюють додаткові інженерні загородження. При цьому, "командування окупаційних військ відправляє смертників для розчищення цих загороджень", зазначають у 7 корпусі ДШВ.
Ситуація на сході: що кажуть аналітики
OSINT-проект DeepState повідомляє, що російські війська просунулися в Покровську Донецької області. "Ворог просунувся в Покровську", - йдеться в повідомленні.
Ситуація в Покровську - новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що біля Покровська окупанти влаштовують "сафарі" на людей. Загарбники продовжують своє так зване "сафарі" на людей - атакують FPV-дронами.
Нагадаємо, представник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук заявляв, що росіяни зосередили понад 150 тисяч особового складу в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.
Як повідомляв Главред, старший сержант Рон (розвідка 42-ї бригади) повідомив, що на Покровському напрямку росіяни зосередили близько 170 тис. особового складу. Окупанти діють малими групами, намагаючись загнати місто в тактичне кільце.
Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України
Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.
