Путін поставив терміни захоплення Покровська і Куп'янська: Зеленський розкрив провал РФ

Визначено ключові напрямки оборони України на найближчі тижні.

Володимир Зеленський заслухав інформацію про ситуацію на фронті

Головне:

РФ провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Куп'янська

Визначено ключові напрямки оборони України на найближчі тижні

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з ключовими керівниками сектору оборони та безпеки.

Під час зустрічі заслухали доповіді ГУР і Служби зовнішньої розвідки про ситуацію на фронті, плани Росії на найближчі місяці та внутрішню ситуацію в державі-агресорі.

За словами глави держави, керівник ГУР Кирило Буданов доповів про ситуацію на загрозливих ділянках фронту, воєнні приготування РФ і терміни, на які розраховує російська армія. Зокрема, Зеленський зазначив, що Росія "провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська і Куп'янська, і терміни вкотре були перенесені".

Учасники наради визначили ключові напрями оборони України на найближчі тижні та погодили доповнення до плану оборонних заходів на зимовий період. За словами Зеленського, Україна також продовжить застосовувати "далекобійні санкції", над реалізацією яких працюють спеціальні служби та Збройні сили.

Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко поінформував про політичну ситуацію в Росії, суспільні настрої, ситуацію в оточенні керівництва держави-агресора та економічні умови.

"Готуємося до координації з ключовими партнерами в дипломатичній роботі, враховуючи оновлення в оцінках ситуації. Готуємо заходи, які можуть забезпечити дипломатичну активізацію", - наголосив президент.

Ситуація навколо Куп'янська: що відбувається

Бої в Куп'янському напрямку на Харківщині тривають, однак заяви російських медіа про нібито "оточене" місто не мають нічого спільного з реальністю. В інтерв'ю журналістам міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що подібні повідомлення - звичайна вигадка російської пропаганди. Він запевнив, що обстановка на цій ділянці фронту перебуває під повним контролем українських сил оборони.

Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія. Окупанти продовжують наступ на Куп'янському напрямку.

На південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків.

