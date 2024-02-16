Зеленський і Макрон підписали угоду про гарантії безпеки для України: всі деталі

Президент Франції зазначив, що Росія вже програла війну проти України.

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Зеленський і Макрон підписали угоду про гарантії безпеки для України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки для України. Про це йдеться у відео, яке президент України Володимир Зеленський опублікував у своєму Facebook.

Після підписання угоди президент Франції Емануель Макрон відзначив, що західні союзники сповнені рішучості бути поруч з Україною для того, щоб Росія програла цю війну.

Він також зазначив, що угода передбачена на 10 років, але буде діяти поки Україна не вступить в НАТО. Крім того, Франція, за словами Макрона, виділить ще 3 млрд євро на підтримку України в 2024 році.

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"Ця підтримка буде такою ж сильною, як і на початку конфлікту, і вона буде лише посилюватись. Саме в цьому дусі ми підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки", - сказав Макрон.

Він зазначив, що ця угода конкретизує зобов'язання, які взяли на себе країни Великої Сімки на Вільнюському саміті НАТО у липні минулого року.

"І також наша підтримка не тільки довгострокова, але вона також має колективний вимір, оскільки Великобританія вже підписала, Німеччина також підписала подібну угоду. І саме за цим шляхом йдуть всі країни Сімки і потім 25 інших країн-членів НАТО", - додав Макрон.

Президент Франції наголосив на тому, що сьогодні українці борються не лише за свою свободу, але за цінності Європи і за наші цінності.

"Фактично, Росія вже програла війну завдяки героїчному опору українців, завдяки підйому єдності, яку спровокувала ця справедлива боротьба. Два роки тому Путін казав, що буде спецоперація, яка повинна була закінчитись за кілька днів. А насправді, вони зараз несуть колосальні втрати і застряли на всьому фронті", - резюмував Макрон.

Гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали історичну безпекову угоду, що стосується гарантій у разі можливого нового нападу Російської Федерації.

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Німеччини, де він зустрівся з канцлером ФРН Олафом Шольцом у Відомстві Федерального канцлера Німеччини у Берліні. Під час зустрічі була підписана угода про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною.

Державний департамент США заявив про намір забезпечити гарантії безпеки для України, і в адміністрації президента Байдена активно працюють над укладанням двосторонніх угод, що гарантують цю підтримку незалежно від змін у політичному керівництві.

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