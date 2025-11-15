Чому 16 листопада не можна сидіти на столі: яке церковне свято

Стіл раніше сприймали як символ сімейного багатства та захисту. Сісти на нього - це накликати хвороби, сварки та бідність.

Яке церковне свято 16 листопада

Що не можна робити 16 листопада

Народні прикмети і традиції

У неділю, 16 листопада, православні християни вшановують апостола Матвія - одного з 12 учнів Ісуса Христа. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 16 листопада

У церковній традиції апостола Матвія називають ще Левієм Матвієм. До зустрічі з Ісусом він працював митником - збирав податки для Римської імперії. Попри нелюбов людей до податківців, саме таку людину Христос обрав серед перших учнів. Євангеліє згадує, що Ісус сказав йому всього два слова: "Йди за мною".

І Матвій без вагань залишив усе, щоб піти за спасителем. Надалі він проповідував християнство в різних землях, навертав людей до віри і творив добрі справи.

За церковним переказом, апостола Матвія стратили біля римської фортеці Апасарос (територія сучасної Грузії). Він прийняв мученицьку смерть за Христа, залишившись вірним до кінця.

Що не можна робити 16 листопада

У народі цей день називали Матвій, і заборон до нього існувало чимало. Найважливіші з них - побутові, але дуже символічні

Свистіти в будинку

Вважалося, що свист кличе нечисте та комах. Предки були переконані: "Просвистиш - усю зиму тарганів будеш годувати".

Сидіти на столі

Стіл сприймали як символ сімейного багатства та захисту. Сісти на нього - це накликати хвороби, сварки та бідність.

Говорити через поріг

Поріг - межа між світами. Розмова через нього могла призвести до сварок, образ і довгих конфліктів.

Також небажано:

купувати нові речі (бо не приживуться або швидко зіпсуються),

брати участь у суперечках,

позичати комусь гроші.

Народні прикмети 16 листопада

Цей день у наших предків був своєрідним барометром зими. Люди уважно стежили за небом.

Випав сніг - протримається до самої весни.

Тепло на Матвія - зима буде лютою, морозною.

Хмари низько пливуть - чекайте сильних холодів.

Дощ - зима буде сирою, м'якою.

Морозний день - зима буде суворою і довгою.

Сильний вітер - до хуртовин.

Сніг сьогодні - скоро почнуться хуртовини.

На Матвія традиційно ходили в гості до рідних і накривали пісний стіл (бо триває Різдвяний піст).

День ангела 16 листопада

Іменини цього дня відзначають володарі імен: Матвій, Євген, Микола, Олександр, Степан, Григорій, Андрій, Павло, Іван.

