Українським біженцям в Польщі припиняють надання допомоги - усі подробиці

Руслана Заклінська
15 листопада 2025, 13:04
Президент Польщі підписав закон про допомогу українцям востаннє.
Допомога українцям у Польщі

Ключові тези Навроцького:

  • У Польщі востаннє підписали закон про допомогу українцям
  • Надалі спеціальна підтримка не продовжуватиметься
  • Первинні виплати понад 800 злотих для безробітних українців були визнані неприйнятними

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про допомогу українським біженцям востаннє. Надалі держава не планує продовжувати її. Про це пише польське видання Kresy.

Під час мітингу з нагоди 100 днів президентства, що відбувся у місті Мінськ-Мазовецький, Навроцький пояснив, що підписав другу версію закону, щоб уникнути хаосу. Президент підкреслив, що більше не буде цього робити.

відео дня

"Я не хочу бути президентом хаосу, тому підписав другу версію закону про допомогу українцям, але зробив це востаннє", - сказав Навроцький.

За його словами, в Польщі необхідно впорядкувати систему допомоги біженцям, аби вона була прозорою та зрозумілою, а українці отримували підтримку так само, як і представники інших національних меншин.

Навроцький також пояснив, що первинна версія закону передбачала надання спеціальної допомоги, зокрема виплат у розмірі понад 800 злотих українцям, які не працюють у Польщі. Президент вважає таке положення неприйнятним.

"Вважаю, що українська меншина в Польщі вже в третій рік після початку війни повинна отримувати підтримку з належною відповідальністю, але так само, як і всі інші національні меншини в Польщі", - заявив він.

Українці в Польщі - новини за темою

Як повідомляв Главред, після початкової хвилі підтримки України у 2022 році у Польщі спостерігається зростання випадків дискримінації та ненависті щодо українців. За даними опитування CBOS, готовність приймати біженців знизилась з 94% у 2022 році до 48% у 2025-му, а половина поляків вважає державну допомогу українцям занадто щедрою. Водночас українські мігранти значно допомагають польській економіці.

Також сенат Польщі ухвалив закон про перебування іноземців та допомогу українцям. Документ підтримали 57 сенаторів, 32 - проти, змін до нього не вносили. Закон продовжує легальне перебування українців до 4 березня 2026 року

Крім цього, 16 вересня у Варшаві поліція затримала 21-річного українця та 17-річну білоруску через політ дрона над урядовими будівлями. За версією правоохоронців, вони могли не знати про заборону і запускали дрон для зйомки відео над Лазенковим парком.



Про персону: Кароль Навроцький

Кароль Тадеуш Навроцький (пол. Karol Tadeusz Nawrocki; нар. 3 березня 1983) — новообраний президент Польщі, польський історик, громадський та політичний діяч та діяч місцевого самоврядування. З 2021 року очолює Інститут національної пам'яті.

Він вважає себе "громадянським кандидатом", який покладе край "польсько-польській війні". Заявив, що готовий підтримати "будь-який польський уряд, який вимагає ексгумації польських жертв на Волині", а питання історії та соціальної відповідальності називає своїми "розмежувальними лініями".

Засуджує спроби применшити наслідки Волинської трагедії задля покращення польсько-українських відносин. Навроцький виступає проти членства України в НАТО чи Євросоюзі, поки країна не визнає відповідальності за геноцид поляків на Волині. Деякі ЗМІ характеризують його позицію як антиукраїнську.

Підтримує завершення російсько-української війни мирною угодою, але стверджує, що питання територіальних поступок має вирішувати європейське співтовариство, а також сама Україна. Також рішуче виступає проти Росії, стверджуючи, що вона "є імперіалістичною за своєю основою, незалежно від того, чи це білий терор, червоний терор чи сучасний терор", повдомляє Вікіпедія.

