Колишня Кличко кардинально змінила колір волосся

Хайден Пенетьєррі несподівано перефарбувалася в абсолютно новий яскравий колір.

Хайден Панеттьєрі стала рудою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Хайден Панеттьєрі

Коротко:

Як зараз виглядає Хайден Пенетьєррі

У який колір вона пофарбувалася

Колишня наречена українського відомого боксера Володимира Кличка - американська акторка Гайден Панеттьєрі кардинально змінила імідж.

Акторка, яка була весь час блондинкою, перефарбувалася в рудий колір, чим сильно здивувала своїх шанувальників. Відповідним фото актриса поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Гайден Пенетьєррі змінила імідж / Фото Instagram/ haydenpanettiere

Як відомо, Пенетьєррі довгий час була блондинкою, а тепер стала яскраво-рудою.

Хайден Пенетьєррі змінила імідж / Фото Instagram/ haydenpanettiere

Гайден Пенетьєррі змінила імідж / Фото Instagram/ haydenpanettiere

Стосунки Хайден та Володимира Кличка

Кличко і Панеттьєрі були у стосунках з 2009 року, а в 2013 пройшли заручини. У 2014 у пари народилася дочка Кайя-Євдокія, але у 2018 боксер і актриса розірвали стосунки.

У 2022 році Гайден повідомила, що її змусили передати повне право опіки над дочкою її батькові. Також акторка зізналася, що довгий час лікувалася від нарко- та алкозалежності.

Про персону: Хайден Пенетьєррі Гайден Пенеттьєрі - американська акторка та співачка. В 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському "Згадуючи Титанів". Друга премія їй дісталася за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за кращу жіночу роль другого плану в 2012 і 2013 роках.

З 2009 року Гейден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком; їхні заручини відбулися 2013 року. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розлучилася.

У колишньої пари є дочка - Кайя-Євдокія Кличко

