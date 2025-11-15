Рус
Колишня Кличко кардинально змінила колір волосся

Олена Кюпелі
15 листопада 2025, 12:30
Хайден Пенетьєррі несподівано перефарбувалася в абсолютно новий яскравий колір.
Хайден Панеттьери
Хайден Панеттьєрі стала рудою

Коротко:

  • Як зараз виглядає Хайден Пенетьєррі
  • У який колір вона пофарбувалася

Колишня наречена українського відомого боксера Володимира Кличка - американська акторка Гайден Панеттьєрі кардинально змінила імідж.

Акторка, яка була весь час блондинкою, перефарбувалася в рудий колір, чим сильно здивувала своїх шанувальників. Відповідним фото актриса поділилася на своїй сторінці в Instagram.

відео дня
Гайден Пенетьєррі змінила імідж
Гайден Пенетьєррі змінила імідж

Як відомо, Пенетьєррі довгий час була блондинкою, а тепер стала яскраво-рудою.

Гайден Пенетьєррі змінила імідж
Хайден Пенетьєррі змінила імідж
Гайден Пенетьєррі змінила імідж
Гайден Пенетьєррі змінила імідж

Стосунки Хайден та Володимира Кличка

Кличко і Панеттьєрі були у стосунках з 2009 року, а в 2013 пройшли заручини. У 2014 у пари народилася дочка Кайя-Євдокія, але у 2018 боксер і актриса розірвали стосунки.

У 2022 році Гайден повідомила, що її змусили передати повне право опіки над дочкою її батькові. Також акторка зізналася, що довгий час лікувалася від нарко- та алкозалежності.

Зазначимо, як повідомляв Главред, український поет і художник із Харкова Сергій Науменко загинув, виконуючи бойові завдання на передовій.

Раніше також стало відомо про те, що голівудська акторка, яка відносно недавно втратила свою кохану людину і перестала з'являтися на публіці Сандра Буллок, потрапила на камери папараці.

Про персону: Хайден Пенетьєррі

Гайден Пенеттьєрі - американська акторка та співачка. В 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському "Згадуючи Титанів". Друга премія їй дісталася за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за кращу жіночу роль другого плану в 2012 і 2013 роках.
З 2009 року Гейден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком; їхні заручини відбулися 2013 року. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розлучилася.
У колишньої пари є дочка - Кайя-Євдокія Кличко

