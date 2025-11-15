ЗСУ відійшли в Запорізькій області: військові заявили про загострення боїв

Відомо, що українські військові відійшли на більш вигідні для оборони позиції.

Головне:

ЗСУ вийшли із села Нововасилівське

Окупанти не зменшують інтенсивності штурмових дій

Наразі тривають заходи блокування ворожого просування

ЗСУ вийшли із села Нововасилівське Запорізької області на більш вигідні позиції. Це було зроблено для збереження життя українських військових. Про це повідомили Сили оборони Півдня.

Зазначається, що в Запоріжжі і півдні Дніпропетровщини противник не зменшує інтенсивності штурмових дій, масованих артилерійських обстрілів і вогневих ударів.

"Минулої доби на Олександрівському і Гуляйпільському напрямках відбулось майже чотири десятки бойових зіткнень. Противник не припиняє штурмів наших позицій і спроб інфільтрації вглиб української оборони", - йдеться у повідомленні.

За словами військових, за минулу добу зафіксовано більше 350 обстрілів із використанням понад 1500 боєприпасів. Ворожі втрати склали майже 300 чоловік особового складу та 58 одиниць ОВТ, серед яких – танк, бронетехніка, артилерійські системи різних типів, легкомоторна техніка.

"У зв’язку із перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії бойового зіткнення, а також з метою збереження життя військовослужбовців відбулося виведення наших підрозділів з населеного пункту Нововасилівське на більш вигідні для оборони позиції", - додають Сили оборони Півдня.

Також відомо, що тривають заходи блокування ворожого просування і нанесення йому комбінованого вогневого ураження.

Наступ РФ на Запоріжжя

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що росіяни намагаються сформувати плацдарм у квадраті Покровське-Гуляйполе. Це робиться ними для того, щоб розширити можливості для подальшого наступу на Запоріжжя.

"Цей плацдарм їм потрібен для розміщення там великого угруповання, щоб можна було забезпечити декілька загальновійськових армій", - вважає експерт.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни говорили, що наступ російської окупаційної армії у Покровську Донецької області став результатом не раптового прориву, а радше результатом виснажливого 21-місячного наступу, в якому брали участь щонайменше 170 тисяч окупантів.

Воєнний оглядач Василь Пехньо попереджав, що на Запорізькому напрямку активізувалися окупаційні війська країни-агресорки Росії і їхні просування дуже небезпечні.

Аналітики DeepState заявляли, що російські окупаційні війська встановили контроль над населеними пунктами Рівнепілля та Яблукове в Запорізькій області, а також здійснили тактичне просування на ділянках фронту в Донецькій та Дніпропетровській областях.

