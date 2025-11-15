Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

ЗСУ відійшли в Запорізькій області: військові заявили про загострення боїв

Марія Николишин
15 листопада 2025, 14:40
237
Відомо, що українські військові відійшли на більш вигідні для оборони позиції.
ЗСУ відійшли в Запорізькій області: військові заявили про загострення боїв
ЗСУ відійшли в Запорізькій області / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Головне:

  • ЗСУ вийшли із села Нововасилівське
  • Окупанти не зменшують інтенсивності штурмових дій
  • Наразі тривають заходи блокування ворожого просування

ЗСУ вийшли із села Нововасилівське Запорізької області на більш вигідні позиції. Це було зроблено для збереження життя українських військових. Про це повідомили Сили оборони Півдня.

Зазначається, що в Запоріжжі і півдні Дніпропетровщини противник не зменшує інтенсивності штурмових дій, масованих артилерійських обстрілів і вогневих ударів.

відео дня

"Минулої доби на Олександрівському і Гуляйпільському напрямках відбулось майже чотири десятки бойових зіткнень. Противник не припиняє штурмів наших позицій і спроб інфільтрації вглиб української оборони", - йдеться у повідомленні.

За словами військових, за минулу добу зафіксовано більше 350 обстрілів із використанням понад 1500 боєприпасів. Ворожі втрати склали майже 300 чоловік особового складу та 58 одиниць ОВТ, серед яких – танк, бронетехніка, артилерійські системи різних типів, легкомоторна техніка.

"У зв’язку із перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії бойового зіткнення, а також з метою збереження життя військовослужбовців відбулося виведення наших підрозділів з населеного пункту Нововасилівське на більш вигідні для оборони позиції", - додають Сили оборони Півдня.

Також відомо, що тривають заходи блокування ворожого просування і нанесення йому комбінованого вогневого ураження.

Наступ РФ на Запоріжжя

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що росіяни намагаються сформувати плацдарм у квадраті Покровське-Гуляйполе. Це робиться ними для того, щоб розширити можливості для подальшого наступу на Запоріжжя.

"Цей плацдарм їм потрібен для розміщення там великого угруповання, щоб можна було забезпечити декілька загальновійськових армій", - вважає експерт.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни говорили, що наступ російської окупаційної армії у Покровську Донецької області став результатом не раптового прориву, а радше результатом виснажливого 21-місячного наступу, в якому брали участь щонайменше 170 тисяч окупантів.

Воєнний оглядач Василь Пехньо попереджав, що на Запорізькому напрямку активізувалися окупаційні війська країни-агресорки Росії і їхні просування дуже небезпечні.

Аналітики DeepState заявляли, що російські окупаційні війська встановили контроль над населеними пунктами Рівнепілля та Яблукове в Запорізькій області, а також здійснили тактичне просування на ділянках фронту в Донецькій та Дніпропетровській областях.

Читайте також:

Про джерело: Сили оборони Півдня

Сили оборони Півдня — це об’єднання підрозділів Збройних сил України, призначене для захисту південного регіону країни, що включає Одеську, Миколаївську, Херсонську області та частково сусідні території. Воно складається з механізованих, артилерійських, танкових, розвідувальних, протиповітряних, спецназу та інших формувань, а також авіаційних і радіолокаційних підрозділів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Запорізька область новини України війна Росії та України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Українці масово подають заявки на "Зимову підтримку" - коли надійдуть гроші

Українці масово подають заявки на "Зимову підтримку" - коли надійдуть гроші

15:32Україна
Окупанти бомблять українські поїзди: у The Guardian попередили про наслідки

Окупанти бомблять українські поїзди: у The Guardian попередили про наслідки

15:28Україна
ЗСУ відійшли в Запорізькій області: військові заявили про загострення боїв

ЗСУ відійшли в Запорізькій області: військові заявили про загострення боїв

14:40Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Чи можна пити та готувати на воді з-під крана – остаточна відповідь

Чи можна пити та готувати на воді з-під крана – остаточна відповідь

Три знаки зодіаку невдовзі накриє хвиля щастя та успіху: хто у списку

Три знаки зодіаку невдовзі накриє хвиля щастя та успіху: хто у списку

"Немає дому": відомий співак зізнався в залежності та живе по санаторіях

"Немає дому": відомий співак зізнався в залежності та живе по санаторіях

Відключення світла в Україні зміняться: в "Укренерго" зробили заяву про графіки

Відключення світла в Україні зміняться: в "Укренерго" зробили заяву про графіки

Не Київ і не Одесу: яке місто України німці окупували останнім у Другій світовій

Не Київ і не Одесу: яке місто України німці окупували останнім у Другій світовій

Останні новини

16:09

Наречена на 10 років старша: відомий футболіст таємно одружився з українкою

15:58

Чому 16 листопада не можна сидіти на столі: яке церковне свято

15:55

В Україні виявили рекордсменів зі скрученим пробігом: які авто краще не брати

15:32

Українці масово подають заявки на "Зимову підтримку" - коли надійдуть гроші

15:28

Окупанти бомблять українські поїзди: у The Guardian попередили про наслідки

Повністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимкуПовністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимку
15:15

Чи злиться кіт, коли господар надовго зникає з ному: відповідь здивує багатьох

15:12

Як носити светр після 40 років і не мати вигляд "бабусі": поради стиліста

15:03

Осадча без макіяжу поділилася важливим месенджем

14:40

ЗСУ відійшли в Запорізькій області: військові заявили про загострення боїв

Реклама
14:38

"Майже мільйон доларів": Хливнюк розкрив, чому відмовився від захмарного гонорару

14:29

Чекало троє: Цимбалюк розповів, скільки йому пропонували за інтим

14:12

Вдова першої жертви ЧАЕС Наталія Ходемчук загинула від удару РФ по КиєвуФото

14:04

ЗСУ відтісняють ворога під Куп’янськом: в ISW підтвердили успіхи та просування

13:46

Від хакі до баклажанового: як стильно поєднувати найскладніші кольори сезонуВідео

13:41

Смуг на склі не буде: проста хитрість відновить старі двірники в авто

13:36

У день обстрілу: Ліза Ющенко засвітила чоловіка-росіянина на веселій вечірці

13:22

"Всю дурь виганяють": Кіркоров пішов на крайні заходи у вихованні дочки

13:04

Українським біженцям в Польщі припиняють надання допомоги - усі подробиці

12:46

Українці можуть лишитися без пенсій: Politico попередило про загрозу зриву виплат

12:30

Колишня Кличко кардинально змінила колір волосся

Реклама
12:22

Одне дерево годувало усіх: з чого предки колись робили хліб та кавуВідео

12:04

Гороскоп на завтра 16 листопада: Дівам - проблема, Водоліям - радість

12:03

"Це звісно вирізали": учасниця "Холостяка" розкрила, чому пішла від Цимбалюка

11:42

"Це просто захват": як перетворити м'ясні кістки на найпотужнішу підгодівлю для квітівВідео

11:36

Старт "Зимової підтримки" в Україні: як отримати 1000 гривень від держави

11:36

Що має бути на різдвяному столі 2025: 12 страв та їхнє значення

11:32

Які прилади ніколи не можна підключати до подовжувача

11:27

"Пішла з життя легенда": на фронті загинув відомий український поет і художник

10:58

Батл рожевих капелюхів: що смішило українців у 5 випуску "Холостяка"

10:47

Які хмари попереджають про дощ і сніг: як "читати" небо

10:46

Як РФ вдалося просунутися в Покровську: в ISW назвали вирішальний фактор

10:28

Може мати небезпечні наслідки: ЗАЕС різко опинилася під загрозою блекауту

09:55

Чого чекати від курсу долара та євро з понеділка: банкір назвав реальну ситуацію

09:25

Вінтаж з підступом: які речі не можна купувати в секонд-хенді

09:21

Переговори з РФ: у США назвали деталь, яка може змінити хід війни в Україні

09:00

Трамп заразився від Путіна "побєдобєсієм": В’ятрович – про те, чим це небезпечно для України і світу

08:54

Запаси вичерпано: КНДР урізала постачання снарядів Росії, деталі

07:52

Десятки вибухів та яскраве зарево: дрони атакували важливий завод РФ у РязаніВідео

06:10

З ким Казахстан?Погляд

06:10

Що чекає Україну зовсім скороПогляд

Реклама
05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках кішок, що грають, за 23 секунди

05:18

Як визначити погоду взимку за кісточкою хурми: дивовижний метод предків

04:30

Доля підготувала зміни: які знаки зодіаку скоро знайдуть справжнє кохання

03:40

Три знаки зодіаку невдовзі накриє хвиля щастя та успіху: хто у списку

03:13

Як можна довго зберігати часник на кухні: хитрий трюк з сіллю

02:36

Жест ввічливості може обійтися дорого: коли заборонено вмикати "аварійку"

01:46

Що колір ваших очей говорить про вашу особистість: психологічне значення відтінків

01:40

Вибух у космосі: вчені попередили про загрозу знищення цілих планет

01:04

Що буде з цінами на молочку до кінця року: експерт дав прогноз

14 листопада, п'ятниця
23:44

Україна і Росія можуть "розіграти" корейський сценарій: експерт назвав умову

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти