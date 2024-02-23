F-16 скоро з'являться в небі України: Данія назвала терміни передачі винищувачів

Данія відіграла ключову роль у розблокуванні рішення про постачання винищувачів F-16 для України, сказав Зеленський.

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Зеленський подякував Данії за 15-й оборонний пакет / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, US Air Force

Винищувачі F-16 від Данії з'являться у небі України до літа. Затримка у передачі літаків пов'язана із технічними причинами. Про це заявила прем'єр-міністер Данії Метте Фредеріксен у Львові на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції після підписання двосторонньої безпекової угоди.

"Ми всі дуже раді, що Данія збирається надати ці винищувачі у співпраці з Нідерландами, Бельгії та США. Це дуже потужна зброя… Я сподіваюсь, що нам вдасться найближчим часом, ще до літа, побачити F-16 в повітряному просторі України", - сказала Фредеріксен.

За її словами, затримка у передачі літаків пов'язана із суто технічними причинами, на вирішення яких потрібен час. Фредеріксен зауважила, що навчання пілотів почалося ще в серпні та проходить "дуже швидко і дуже добре".

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"Єдина причина, чому ми затримуємося з передачею F-16 в Україну – це просто технічна причина, технічний момент. Бо потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів, а також навчання для F-16 набагато довше і триваліше, ніж для будь-яких інших систем зброї", - пояснила прем’єрка.

Зеленський про F-16 від Данії

Президент України Володимир Зеленський подякував Данії "за постійну, щоденну потужну підтримку, за таке, відповідно, відношення до України і українців". Зеленський наголосив, що Данія відіграла ключову роль у розблокуванні рішення про передачу винищувачів F-16 для України.

"Я хочу нагадати, що саме Данія відіграла ключову роль у розблокуванні рішення про F-16 для України. Метте, пані прем’єр-міністр, я дякую тобі особисто. Ми працюємо зараз над тим, щоб українські F-16 почали реально захищати українське небо. І сьогодні є і новий оборонний пакет від Данії, і це, до речі, вже п’ятнадцятий: боєприпаси, дрони й інша зброя, які очікують наші воїни", - зазначив президент.

Безпекова угода

В п'ятницю, 23 лютого, у Львові президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підписали історичну безпекову угоду. Це перша угода такого роду між Україною та країною, яка не входить до G7.

Згідно з повідомленням заступника глави Офісу президента Ігоря Жовкви, Данія зобов'язалася забезпечити Україну військовою підтримкою на суму щонайменше 1,8 млрд євро у 2024 році. Також країна виділить 8,5 млрд євро в рамках Данського Фонду на підтримку України до 2028 року.

Угода включає широкий спектр питань, від підтримки шляху України до ЄС та НАТО до співробітництва в оборонній галузі, кібербезпеці, розмінуванні та наданні безпілотників та іншого обладнання. Термін дії угоди - десять років.

Угоди про співпрацю у сфері безпеки

Нагадаємо, 16 лютого, президент України підписав угоду про співпрацю у сфері безпеки з президентом Франції. Угода передбачена на 10 років та залишатиметься в силі до вступу України до НАТО. Франція також виділить 3 млрд євро на підтримку України в 2024 році.

Також 16 лютого президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Німеччини, де зустрівся з канцлером Олафом Шольцом. На зустрічі у Берліні була підписана угода про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною.

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак уклали історичну безпекову угоду. Вона спрямована на надання гарантій у разі можливого нового нападу Російської Федерації.

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