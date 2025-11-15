У день обстрілу: Ліза Ющенко засвітила чоловіка-росіянина на веселій вечірці

Сестра Маші Єфросиніної продовжує веселитися в Росії та викладати фото вечірок, коли в Україні гинуть люди.

Ліза Ющенко показала чоловіка-росіянина / Колаж Главред, фото Instagram/liza_u

Коротко:

Який вигляд має чоловік Ющенко

Де побувала парочка

Колишня невістка Віктора Ющенка - Ліза Ющенко, яка мешкає в країні-терористці РФ і за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну так і не висловила свою позицію, чи не вперше показала свого чоловіка-росіянина.

Відповідними фото сестра Єфросиніної поділилася на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Очевидно, що парочка відзначала щось разом зі своїми російськими друзями. Напередодні Ющенко постила відео виступів російських артистів, під які запалювала і вона сама.

Ліза Ющенко показала чоловіка / Фото Instagram/liza_u

Пізніше вона також показала фото з вечірки, куди потрапив і її чоловік-росіянин, якого вона ретельно приховує від публіки. Відомо, що його звати Сергій і саме через нього Ющенко старанно вдає, що в її рідній Україні нічого не відбувається.

Ліза Ющенко показала чоловіка / Фото Instagram/liza_u

Ліза Ющенко показала чоловіка / Фото Instagram/liza_u

Ющенко часто транслює своє лакшері-життя в РФ, а в дні обстрілів України постить меми про "хороший день". Чи варто уточнювати, що вона мовчить про військове вторгнення Росії в Україну.

Ліза Ющенко про війну

Незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Ліза Ющенко мовчить про те, як росіяни знищують її батьківщину, а також відривається під хіти відвертих українофобів (на кшталт Успенської - авт.), а також абсолютно байдуже ставиться до великої української трагедії.

Як раніше писав Главред, напередодні Ющенко виклала відео своїх дітей, які снідають перед школою. На відео також потрапила частина інтер'єру будинку дружини російського бізнесмена.

Раніше стало відомо про те, що Діана Зотова пояснила в Telegram-каналі, хто ухвалив рішення про припинення її участі в проєкті та що не показали в п'ятому випуску шоу.

Про персону: Ліза Ющенко Єлизавета Ющенко - колишня невістка третього президента України Віктора Ющенка, дружина Андрія Ющенка (липень 2009 року - грудень 2012; 2010 року народила доньку Варвару). Молодша сестра української ведучої та громадської діячки Маші Єфросиніної. За фахом психолог. У 2014 році Ліза Ющенко вийшла заміж за російського бізнесмена.

