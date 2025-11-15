Удар дронів СБУ: у Новоросійську підірвано установки С-400 і радари РФ - ЗМІ

Головне:
- Знищено в Новоросійську 4 пускові установки комплексу С-400 "Тріумф"
- Уражено радари раннього виявлення ЗС Росії
Безпілотники ЦСО "Альфа" СБУ знищили в Новоросійську 4 пускові установки комплексу С-400 "Тріумф" і 2 радари.
Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в Службі безпеки України.
Супутникові знімки підтвердили, що в п'ятницю далекобійні дрони успішно знищили чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" - на території "військової частини кубанського червонопрапорного полку".
Знищено важливі цілі РФ:
- радар раннього виявлення 96Н6 ("Cheese Board");
- радар цілевказівки 92Н6 ("Grave Stone").
Є висока ймовірність, що внаслідок атаки було пошкоджено й інші ЗРК С-400 "Тріумф", які розміщувалися на території військової частини.
Операція була проведена СБУ за підтримки Сил безпеки і оборони (ГУР МОУ, ССО ЗСУ, Держприкордонслужби).
Знищення цілей РФ: думка експертів
Українські удари безпілотників по нафтопереробних підприємствах у Росії спровокували збої в паливних поставках і підштовхнули ціни на бензин вгору. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Експерти зазначають, що нестача палива збільшить витрати як для бізнесу, так і для громадян, що з часом може посилити інфляцію в російській економіці.
Удари по цілях РФ - новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що підрозділи Сил оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада Росії. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БпЛА різних типів.
Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ уже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.
Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.
