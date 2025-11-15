Осадча без макіяжу поділилася важливим месенджем

Катерина Осадча поділилася дуже ніжними і стильними фотографіями.

Катерина Осадча поділилася фото / Колаж Главред, фото Instagram/kosadcha

Коротко:

Як зараз виглядає Осадча

Що вона повідомила

Українська ведуча, модель та громадська діячка Катя Осадча поділилася неймовірно красивими фото.

На своїй сторінці в Instagram, ведуча опублікувала низку ніжних фото, де на ній не було ні грама макіяжу. Вона також поділилася особливим і надихаючим повідомленням.

Катя Осадча та її ніжні фото / Фото Instagram/kosadcha

"Тут і зараз. Вчимося разом жити в моменті", - написала вона.

Катя Осадча та її ніжні фото / Фото Instagram/kosadcha

Зазначимо, що Осадча, на відміну від багатьох зірок і блогерів, не показує розкішні покупки та подорожі під час війни. Крім того, з початком повномасштабної війни телеведуча вирішила створити проєкт "Пошук зниклих". Уже знайдено близько 4 000 осіб.

Катя Осадча та її ніжні фото / Фото Instagram/kosadcha

Катерина Осадча / інфографіка: Главред

Додамо, як повідомляв Главред, раніше Катерина Осадча поділилася надзвичайно теплими знімками свого молодшого сина Данила. На своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала фото малюка-блондина і зворушливо звернулася до нього.

Раніше також головний герой популярного українського шоу "Холостяк - актор Тарас Цимбалюк розкрив несподівану пропозицію, яка надійшла йому від прихильниць його творчості.

Про персону: Катерина Осадча Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча та модель. Найбільш відома, як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.

