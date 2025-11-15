Рус
Осадча без макіяжу поділилася важливим месенджем

Олена Кюпелі
15 листопада 2025, 15:03
21
Катерина Осадча поділилася дуже ніжними і стильними фотографіями.
Катерина Осадча поділилася фото
Катерина Осадча поділилася фото / Колаж Главред, фото Instagram/kosadcha

Коротко:

  • Як зараз виглядає Осадча
  • Що вона повідомила

Українська ведуча, модель та громадська діячка Катя Осадча поділилася неймовірно красивими фото.

На своїй сторінці в Instagram, ведуча опублікувала низку ніжних фото, де на ній не було ні грама макіяжу. Вона також поділилася особливим і надихаючим повідомленням.

відео дня
Катя Осадча та її ніжні фото
Катя Осадча та її ніжні фото / Фото Instagram/kosadcha

"Тут і зараз. Вчимося разом жити в моменті", - написала вона.

Катя Осадча та її ніжні фото
Катя Осадча та її ніжні фото / Фото Instagram/kosadcha

Зазначимо, що Осадча, на відміну від багатьох зірок і блогерів, не показує розкішні покупки та подорожі під час війни. Крім того, з початком повномасштабної війни телеведуча вирішила створити проєкт "Пошук зниклих". Уже знайдено близько 4 000 осіб.

Катя Осадча та її ніжні фото
Катя Осадча та її ніжні фото / Фото Instagram/kosadcha

Катерина Осадча
Катерина Осадча / інфографіка: Главред

Додамо, як повідомляв Главред, раніше Катерина Осадча поділилася надзвичайно теплими знімками свого молодшого сина Данила. На своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала фото малюка-блондина і зворушливо звернулася до нього.

Раніше також головний герой популярного українського шоу "Холостяк - актор Тарас Цимбалюк розкрив несподівану пропозицію, яка надійшла йому від прихильниць його творчості.

Про персону: Катерина Осадча

Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча та модель. Найбільш відома, як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Останні новини

Вибух у космосі: вчені попередили про загрозу знищення цілих планет

01:04

