Осадча без макіяжу поділилася важливим месенджем

Українська ведуча, модель та громадська діячка Катя Осадча поділилася неймовірно красивими фото.
На своїй сторінці в Instagram, ведуча опублікувала низку ніжних фото, де на ній не було ні грама макіяжу. Вона також поділилася особливим і надихаючим повідомленням.
"Тут і зараз. Вчимося разом жити в моменті", - написала вона.
Зазначимо, що Осадча, на відміну від багатьох зірок і блогерів, не показує розкішні покупки та подорожі під час війни. Крім того, з початком повномасштабної війни телеведуча вирішила створити проєкт "Пошук зниклих". Уже знайдено близько 4 000 осіб.
Про персону: Катерина Осадча
Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча та модель. Найбільш відома, як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.
