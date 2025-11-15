Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Чекало троє: Цимбалюк розповів, скільки йому пропонували за інтим

Олена Кюпелі
15 листопада 2025, 14:29
111
Тарас Цимбалюк зробив несподіване зізнання про своє особисте життя.
Тарас Цимбалюк розповів про незвичайну пропозицію
Тарас Цимбалюк розповів про незвичайну пропозицію / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

  • Що запропонували Цимбалюку
  • За яку суму

Головний герой популярного українського шоу "Холостяк - актор Тарас Цимбалюк розкрив несподівану пропозицію, яка надійшла йому від прихильниць його творчості.

Як розповів він у проекті Upgrade, кілька років тому йому надійшла пропозиція від дівчат.

відео дня

"Кілька років тому мені дівчата відео надсилали - були докази того, що вони мене чекають. Вони мені говорили: "Ну скільки ти хочеш?" Я сміявся і відправляв смайлики "ха-ха" на ці всі відео. І вони написали: "Ми тобі платимо 5 000 доларів, якщо ти до нас приїдеш зараз на годину". І чекало на мене три дівчини", - розповів артист.

Тарас Цимбалюк став новим холостяком
Тарас Цимбалюк став новим холостяком / Фото Instagram/taras.tsymbaliuk

Цимбалюк також зізнався, що раніше був велелюбним і мав чимало партнерок, але вже не веде статистику.

"Чесно, я не можу на нього відповісти. Я реально не знаю. Ця історія на якийсь статистичний вайб мене не надихнула. Це зовсім неважливо насправді. Тому що цей студентський вайб і набір суто на статистику - це сумнівна така справа. Зараз мені не хочеться розфокусуватися, а хочеться об'єднуватися в цьому унікальному процесі з людиною, яка може дати цю саму енергію, яку я йому даю", - пояснив Тарас.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше актор Тарас Цимбалюк - зробив свій вибір. Під час церемонії троянд точилася справжня інтрига між учасницями, але Цимбалюк зумів зробити свій вибір.

Раніше Ліза Ющенко, яка мешкає в країні-терористі РФ і за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну так і не висловила свою позицію, чи не вперше показала свого чоловіка-росіянина.

Вас також може зацікавити:

Про реаліті-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Українці масово подають заявки на "Зимову підтримку" - коли надійдуть гроші

Українці масово подають заявки на "Зимову підтримку" - коли надійдуть гроші

15:32Україна
Окупанти бомблять українські поїзди: у The Guardian попередили про наслідки

Окупанти бомблять українські поїзди: у The Guardian попередили про наслідки

15:28Україна
ЗСУ відійшли в Запорізькій області: військові заявили про загострення боїв

ЗСУ відійшли в Запорізькій області: військові заявили про загострення боїв

14:40Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Чи можна пити та готувати на воді з-під крана – остаточна відповідь

Чи можна пити та готувати на воді з-під крана – остаточна відповідь

Три знаки зодіаку невдовзі накриє хвиля щастя та успіху: хто у списку

Три знаки зодіаку невдовзі накриє хвиля щастя та успіху: хто у списку

"Немає дому": відомий співак зізнався в залежності та живе по санаторіях

"Немає дому": відомий співак зізнався в залежності та живе по санаторіях

Відключення світла в Україні зміняться: в "Укренерго" зробили заяву про графіки

Відключення світла в Україні зміняться: в "Укренерго" зробили заяву про графіки

Не Київ і не Одесу: яке місто України німці окупували останнім у Другій світовій

Не Київ і не Одесу: яке місто України німці окупували останнім у Другій світовій

Останні новини

16:09

Наречена на 10 років старша: відомий футболіст таємно одружився з українкою

15:58

Чому 16 листопада не можна сидіти на столі: яке церковне свято

15:55

В Україні виявили рекордсменів зі скрученим пробігом: які авто краще не брати

15:32

Українці масово подають заявки на "Зимову підтримку" - коли надійдуть гроші

15:28

Окупанти бомблять українські поїзди: у The Guardian попередили про наслідки

Повністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимкуПовністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимку
15:15

Чи злиться кіт, коли господар надовго зникає з ному: відповідь здивує багатьох

15:12

Як носити светр після 40 років і не мати вигляд "бабусі": поради стиліста

15:03

Осадча без макіяжу поділилася важливим месенджем

14:40

ЗСУ відійшли в Запорізькій області: військові заявили про загострення боїв

Реклама
14:38

"Майже мільйон доларів": Хливнюк розкрив, чому відмовився від захмарного гонорару

14:29

Чекало троє: Цимбалюк розповів, скільки йому пропонували за інтим

14:12

Вдова першої жертви ЧАЕС Наталія Ходемчук загинула від удару РФ по КиєвуФото

14:04

ЗСУ відтісняють ворога під Куп’янськом: в ISW підтвердили успіхи та просування

13:46

Від хакі до баклажанового: як стильно поєднувати найскладніші кольори сезонуВідео

13:41

Смуг на склі не буде: проста хитрість відновить старі двірники в авто

13:36

У день обстрілу: Ліза Ющенко засвітила чоловіка-росіянина на веселій вечірці

13:22

"Всю дурь виганяють": Кіркоров пішов на крайні заходи у вихованні дочки

13:04

Українським біженцям в Польщі припиняють надання допомоги - усі подробиці

12:46

Українці можуть лишитися без пенсій: Politico попередило про загрозу зриву виплат

12:30

Колишня Кличко кардинально змінила колір волосся

Реклама
12:22

Одне дерево годувало усіх: з чого предки колись робили хліб та кавуВідео

12:04

Гороскоп на завтра 16 листопада: Дівам - проблема, Водоліям - радість

12:03

"Це звісно вирізали": учасниця "Холостяка" розкрила, чому пішла від Цимбалюка

11:42

"Це просто захват": як перетворити м'ясні кістки на найпотужнішу підгодівлю для квітівВідео

11:36

Старт "Зимової підтримки" в Україні: як отримати 1000 гривень від держави

11:36

Що має бути на різдвяному столі 2025: 12 страв та їхнє значення

11:32

Які прилади ніколи не можна підключати до подовжувача

11:27

"Пішла з життя легенда": на фронті загинув відомий український поет і художник

10:58

Батл рожевих капелюхів: що смішило українців у 5 випуску "Холостяка"

10:47

Які хмари попереджають про дощ і сніг: як "читати" небо

10:46

Як РФ вдалося просунутися в Покровську: в ISW назвали вирішальний фактор

10:28

Може мати небезпечні наслідки: ЗАЕС різко опинилася під загрозою блекауту

09:55

Чого чекати від курсу долара та євро з понеділка: банкір назвав реальну ситуацію

09:25

Вінтаж з підступом: які речі не можна купувати в секонд-хенді

09:21

Переговори з РФ: у США назвали деталь, яка може змінити хід війни в Україні

09:00

Трамп заразився від Путіна "побєдобєсієм": В’ятрович – про те, чим це небезпечно для України і світу

08:54

Запаси вичерпано: КНДР урізала постачання снарядів Росії, деталі

07:52

Десятки вибухів та яскраве зарево: дрони атакували важливий завод РФ у РязаніВідео

06:10

З ким Казахстан?Погляд

06:10

Що чекає Україну зовсім скороПогляд

Реклама
05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках кішок, що грають, за 23 секунди

05:18

Як визначити погоду взимку за кісточкою хурми: дивовижний метод предків

04:30

Доля підготувала зміни: які знаки зодіаку скоро знайдуть справжнє кохання

03:40

Три знаки зодіаку невдовзі накриє хвиля щастя та успіху: хто у списку

03:13

Як можна довго зберігати часник на кухні: хитрий трюк з сіллю

02:36

Жест ввічливості може обійтися дорого: коли заборонено вмикати "аварійку"

01:46

Що колір ваших очей говорить про вашу особистість: психологічне значення відтінків

01:40

Вибух у космосі: вчені попередили про загрозу знищення цілих планет

01:04

Що буде з цінами на молочку до кінця року: експерт дав прогноз

14 листопада, п'ятниця
23:44

Україна і Росія можуть "розіграти" корейський сценарій: експерт назвав умову

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти