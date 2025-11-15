Чекало троє: Цимбалюк розповів, скільки йому пропонували за інтим

Коротко:
- Що запропонували Цимбалюку
- За яку суму
Головний герой популярного українського шоу "Холостяк - актор Тарас Цимбалюк розкрив несподівану пропозицію, яка надійшла йому від прихильниць його творчості.
Як розповів він у проекті Upgrade, кілька років тому йому надійшла пропозиція від дівчат.
"Кілька років тому мені дівчата відео надсилали - були докази того, що вони мене чекають. Вони мені говорили: "Ну скільки ти хочеш?" Я сміявся і відправляв смайлики "ха-ха" на ці всі відео. І вони написали: "Ми тобі платимо 5 000 доларів, якщо ти до нас приїдеш зараз на годину". І чекало на мене три дівчини", - розповів артист.
Цимбалюк також зізнався, що раніше був велелюбним і мав чимало партнерок, але вже не веде статистику.
"Чесно, я не можу на нього відповісти. Я реально не знаю. Ця історія на якийсь статистичний вайб мене не надихнула. Це зовсім неважливо насправді. Тому що цей студентський вайб і набір суто на статистику - це сумнівна така справа. Зараз мені не хочеться розфокусуватися, а хочеться об'єднуватися в цьому унікальному процесі з людиною, яка може дати цю саму енергію, яку я йому даю", - пояснив Тарас.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше актор Тарас Цимбалюк - зробив свій вибір. Під час церемонії троянд точилася справжня інтрига між учасницями, але Цимбалюк зумів зробити свій вибір.
Раніше Ліза Ющенко, яка мешкає в країні-терористі РФ і за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну так і не висловила свою позицію, чи не вперше показала свого чоловіка-росіянина.
Вас також може зацікавити:
- Актор-військовий розкрив правду про Тараса Цимбалюка та його волонтерство
- Кого Тарас Цимбалюк відправив додому з проєкту "Холостяк"
- "Це звичайно вирізали": учасниця "Холостяка" розкрила, чому пішла від Цимбалюка
Про реаліті-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред