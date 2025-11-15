'Це звісно вирізали': учасниця 'Холостяка' розкрила, чому пішла від Цимбалюка

Діана Зотова вийшла на зв'язок після вильоту з шоу.

Діана Зотова покинула шоу "Холостяк" / скрін з відео: Холостяк 2025 5 випуск

Хто покинув "Холостяк"

Що Діана Зотова розповіла про свій виліт

Учасниця романтичного реаліті "Холостяк-14" вперше після свого вильоту з шоу розповіла про те, що відбувалось за кадром проєкту. Діана Зотова пояснила в Telegram-каналі, хто прийняв рішення про припинення її участі у проєкті та що не показали у п'ятому випуску шоу.

Зотова пояснила ситуацію, яка склалась між нею та її колишнім хлопцем, про якого вона розповіла Тарасу Цимбалюку.

"Я дійсно розійшлася зі своїм хлопцем задовго до проєкту і не мала з ним жодного контакту на момент першої вечірки. По-друге, я дійсно поїхала по роботі до Франції, де мала дуже серйозну зйомку, узгоджену ще пару місяців до шоу, про що попередила всіх керівників "Холостяка" ще до того, як мене погодили на проєкт", — пояснила ситуацію учасниця "Холостяка".

Діана Зотова - Холостяк скандал / фото: instagram.com, Діана Зотова

Діана спростувала чутки про те, що під час проєкту бачилась з колишнім, та обурилась тим, як це було сприйнято.

"Найнеприємніше те, що дорослі люди з проєкту виставили це так, нібито я прикриваюся заробітком для сім’ї заради того, щоб поїхати налагоджувати стосунки з колишнім, хоча знають, що це неправда. Далі: коли я поїхала на роботу, мені несподівано подзвонив колишній, який навіть не знав, що я на проєкті, і ми довго душевно проговорили. І так, я зрозуміла, що в мене дійсно ще залишилися глибокі почуття до цієї людини, які так просто не зникнуть навіть на проєкті. Але ми з ним не бачилися, бо були в різних країнах. Я вирішила, що повернуся на проєкт, подумаю і сама все скажу холостяку особисто", — сказала Зотова.

Діана Зотова про Тараса Цимбалюка / фото: instagram.com, Діана Зотова

Також учасниця повідомила, що сама прийняла рішення покинути "Холостяк", але у фінальній версії епізоду цю деталь вирізали.

"Це була моя ініціатива піти з проєкту, тому що я зрозуміла, що кохаю іншу людину, тому з Тарасом могла поводитися тільки як із другом, про що й сказала йому в кадрі, але це вирішили не вставляти. Тарас подякував мені за щирість і сказав, що він таке цінує та приймає моє рішення піти, але це теж, звісно, вирізали", — пожалілась Діана Зотова.

Раніше Главред розповідав, чим насправді запам’ятався глядачам п’ятий випуск "Холостяка". У новому епізоді романтичного реаліті Тарас Цимбалюк запросив учасниць у Карпати, щоб побачити, як зміниться їхня поведінка без звичного комфорту.

Також головний герой українського популярного шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк відправив учасницю Діану Зотову, яку вважали його фавориткою, додому ще до церемонії троянд. Все сталося після індивідуального спілкування Тараса і Діани в Карпатах.

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

