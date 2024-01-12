Британія і Україна підписали історичну безпекову угоду: всі подробиці

Угоду підписали строком на 10 років з можливістю її продовження.

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Україна і Британія підписали угоду з безпеки / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали історичну безпекову угоду. Воно стосується і гарантій у разі можливого нового нападу РФ. Про це розповів глава офісу президента Андрій Єрмак.

Угода містить в собі:

інформаційну безпеку,

боротьбу з пропагандою,

кібербезпека,

захист критичної інфраструктури,

оборонне та військове співробітництво,

морську безпеку,

санкції проти ворога,

досягнення справедливого миру,

відповідальність Росії за злочини,

відновлення України,

гуманітарне співробітництво,

макроекономічну стабільність.

"Україна може використовувати кращий британський військовий досвід і оборонне виробництво для забезпечення перемоги на полі бою, в тому числі в таких важливих областях, як ракети великої дальності, протиповітряна оборона, артилерійські боєприпаси. Сполучене Королівство зобов'язується, що за таких обставин, діючи відповідно до своїх правових та конституційних вимог, їм буде надано Україні швидку та постійну допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку у всіх необхідних сферах, а також економічну допомогу. Будуть накладені санкції на РФ, економічні та інші обтяження", - написав Єрмак.

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Великобританія обіцяє підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

"У разі, якщо Росія знову нападе, ми надамо ту підтримку, яка потрібна Україні, швидку і надійну підтримку з безпеки, сучасне озброєння (для захисту) на землі, на морі і в небі, економічну підтримку, а також введемо санкції, які будуть мати ціну для Росії. У цьому відношенні є чітке і важливе зобов'язання", - сказав прем'єрміністр Великобританії Ріші Сунак під час пресконференція.

Зобов'язання Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України до НАТО, повідомив після підписання президент Володимир Зеленський. Зазначається, що угода підписана строком на 10 років з можливістю продовження.

"Це формалізоване зобов'язання наших партнерів. Якщо буде повторення агресії Російської Федерації, передбачений відповідний період, протягом якого ми консультуємося з нашими партнерами по цій угоді. Ми будемо розуміти обсяг допомоги, який нам буде потрібно в разі нового нападу РФ", – додав він.

Гарантії безпеки для України

Як раніше повідомляв Главред, G7 надає "історичні" гарантії безпеки для України. Ці довгострокові гарантії розроблені групою країн G7. Вони можуть стати ключовими для завершення війни, а їх значення вже називають історичними.

Нагадаємо, Держдепартамент США зробив заяву про забезпечення гарантій безпеки Україні. В адміністрації Байдена активно працюють над укладанням двосторонніх угод, які гарантують цю підтримку незалежно від змін у політичному керівництві.

Також після засідання Ради НАТО-Україна, президент Зеленський висловив потребу Києва у гарантіях безпеки. Він сподівається, що Україна зможе приєднатися до Альянсу після завершення конфлікту з Росією.

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