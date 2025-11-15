Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Продюсерка Мозгова поскаржилася на дорогу комуналку: підписники їй відповіли

Віталій Кірсанов
15 листопада 2025, 17:48
102
Продюсерка Олена Мозгова була шокована високими цінами за електроенергію.
Олена Мозгова шокована цінами за електроенергію
Олена Мозгова шокована цінами за електроенергію / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Мозгова

Коротко:

  • Олена Мозгова шокована цінами за електроенергію
  • Багато користувачів її підтримали в коментарях

Відомий український продюсер Олена Мозгова несподівано поскаржилася на високий рахунок за електроенергію. Свою думку з цього приводу вона написала на своїй сторінці у Facebook

"Прийшла платіжка за світло. Навіть з урахуванням "економії" на відключеннях... очевидно, ми оплачуємо ще сонячне, місячне світло, а також світло від зірок і в кінці тунелю... кінця якого все немає", - зазначила вона.

відео дня

Багато користувачів її підтримали в коментарях:

"Підвищення цін на електрику, газ - це результат монополії енергетичних олігархів. Вони ж на цьому мають "космічні" досягнення", "А рахунок за опалення в київській квартирі? Опалення досі немає! А рахунок є", "А енерго-бізнесмен із грошима вже за бугром шикує", "На жаль, при цьому 95% населення ледь виживає".

Олена Мозгова
Олена Мозгова / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Олена Мозгова - останні новини

Олена Мозгова в соціальних мережах нерідко ділиться суто особистим. Особливо, якщо справа стосується переживань і шляхів їх вирішення. Несподівано для підписників Мозгова розповіла про драму, і назвала термін, який дає собі для того, щоб її пережити. Підхід продюсерки простий - не ігнорувати проблему, але й не занурюватися в неї з головою.

Олена Мозгова розповіла про труднощі, з якими зараз стикається у своєму житті. Як і багато українців, Олена зіткнулася з проблемою відключень світла. Попри те, що продюсерка підготувалася до таких умов і має генератор, у певний момент навіть це не допомогло. Мозгова залишалася без електроенергії понад 12 годин.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олена Мозгова

Олена Мозгова - український музичний продюсер. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах і шоу, зокрема в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    шоу-бізнес комунальні тарифи Олена Мозгова комунальні платіжки новини шоу бізнесу
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    Без світла залишиться більшість українців: нові графіки відключень на 16 листопада

    Без світла залишиться більшість українців: нові графіки відключень на 16 листопада

    19:43Україна
    Удар дронів СБУ: у Новоросійську підірвано установки С-400 і радари РФ - ЗМІ

    Удар дронів СБУ: у Новоросійську підірвано установки С-400 і радари РФ - ЗМІ

    18:34Україна
    Перезавантаження топових енергокомпаній стартує: Зеленський прийняв рішення

    Перезавантаження топових енергокомпаній стартує: Зеленський прийняв рішення

    18:13Україна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Чи можна пити та готувати на воді з-під крана – остаточна відповідь

    Чи можна пити та готувати на воді з-під крана – остаточна відповідь

    Три знаки зодіаку невдовзі накриє хвиля щастя та успіху: хто у списку

    Три знаки зодіаку невдовзі накриє хвиля щастя та успіху: хто у списку

    "Немає дому": відомий співак зізнався в залежності та живе по санаторіях

    "Немає дому": відомий співак зізнався в залежності та живе по санаторіях

    Не Київ і не Одесу: яке місто України німці окупували останнім у Другій світовій

    Не Київ і не Одесу: яке місто України німці окупували останнім у Другій світовій

    Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках кішок, що грають, за 23 секунди

    Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках кішок, що грають, за 23 секунди

    Останні новини

    19:43

    Без світла залишиться більшість українців: нові графіки відключень на 16 листопада

    19:27

    Українців попередили про стрімке зростання цін: які продукти подорожчають

    19:10

    Спецпосланець щодо Білорусі: спроба тягнути Лукашенка чи тягнути країну?Погляд

    18:41

    Ці три знаки зодіаку зірвуть джекпот від Всесвіту: хто виявиться щасливчиком

    18:34

    Удар дронів СБУ: у Новоросійську підірвано установки С-400 і радари РФ - ЗМІ

    Повністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимкуПовністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимку
    18:13

    Перезавантаження топових енергокомпаній стартує: Зеленський прийняв рішення

    18:10

    Стильні пуховики на зиму 2026: як обрати модний фасон і виділитись з натовпуВідео

    17:48

    Продюсерка Мозгова поскаржилася на дорогу комуналку: підписники їй відповіли

    17:28

    Росіянам "перекривають кисень": ключова траса до Покровська на межі обвалення

    Реклама
    16:50

    Чому князя Ярослава називають Мудрим - розкрито істинну причинуВідео

    16:42

    "Не було вибору": Трамп заявив, що США "досить скоро" проведуть ядерні випробування

    16:27

    Вроджений дар: ТОП-4 дати, яким приписують екстрасенсорні здібності

    16:25

    Потужні удари ЗСУ: підірвано НПЗ, знищено РЛС, військовий ешелон і скупчення росіян

    16:09

    Наречена на 10 років старша: відомий футболіст таємно одружився з українкою

    15:58

    Чому 16 листопада не можна сидіти на столі: яке церковне свято

    15:55

    В Україні виявили рекордсменів зі скрученим пробігом: які авто краще не брати

    15:32

    Українці масово подають заявки на "Зимову підтримку" - коли надійдуть гроші

    15:28

    Окупанти бомблять українські поїзди: у The Guardian попередили про наслідки

    15:15

    Чи злиться кіт, коли господар надовго зникає з ному: відповідь здивує багатьох

    15:12

    Як носити светр після 40 років і не мати вигляд "бабусі": поради стиліста

    Реклама
    15:03

    Осадча без макіяжу поділилася важливим месенджем

    14:40

    ЗСУ відійшли в Запорізькій області: військові заявили про загострення боїв

    14:38

    "Майже мільйон доларів": Хливнюк розкрив, чому відмовився від захмарного гонорару

    14:29

    Чекало троє: Цимбалюк розповів, скільки йому пропонували за інтим

    14:12

    Вдова першої жертви ЧАЕС Наталія Ходемчук загинула від удару РФ по КиєвуФото

    14:04

    ЗСУ відтісняють ворога під Куп’янськом: в ISW підтвердили успіхи та просування

    13:46

    Від хакі до баклажанового: як стильно поєднувати найскладніші кольори сезонуВідео

    13:41

    Смуг на склі не буде: проста хитрість відновить старі двірники в авто

    13:36

    У день обстрілу: Ліза Ющенко засвітила чоловіка-росіянина на веселій вечірці

    13:22

    "Всю дурь виганяють": Кіркоров пішов на крайні заходи у вихованні дочки

    13:04

    Українським біженцям в Польщі припиняють надання допомоги - усі подробиці

    12:46

    Українці можуть лишитися без пенсій: Politico попередило про загрозу зриву виплат

    12:30

    Колишня Кличко кардинально змінила колір волосся

    12:22

    Одне дерево годувало усіх: з чого предки колись робили хліб та кавуВідео

    12:04

    Гороскоп на завтра 16 листопада: Дівам - проблема, Водоліям - радість

    12:03

    "Це звісно вирізали": учасниця "Холостяка" розкрила, чому пішла від Цимбалюка

    11:42

    "Це просто захват": як перетворити м'ясні кістки на найпотужнішу підгодівлю для квітівВідео

    11:36

    Старт "Зимової підтримки" в Україні: як отримати 1000 гривень від держави

    11:36

    Що має бути на різдвяному столі 2025: 12 страв та їхнє значення

    11:32

    Які прилади ніколи не можна підключати до подовжувача

    Реклама
    11:27

    "Пішла з життя легенда": на фронті загинув відомий український поет і художник

    10:58

    Батл рожевих капелюхів: що смішило українців у 5 випуску "Холостяка"

    10:47

    Які хмари попереджають про дощ і сніг: як "читати" небо

    10:46

    Як РФ вдалося просунутися в Покровську: в ISW назвали вирішальний фактор

    10:28

    Може мати небезпечні наслідки: ЗАЕС різко опинилася під загрозою блекауту

    09:55

    Чого чекати від курсу долара та євро з понеділка: банкір назвав реальну ситуацію

    09:25

    Вінтаж з підступом: які речі не можна купувати в секонд-хенді

    09:21

    Переговори з РФ: у США назвали деталь, яка може змінити хід війни в Україні

    09:00

    Трамп заразився від Путіна "побєдобєсієм": В’ятрович – про те, чим це небезпечно для України і світу

    08:54

    Запаси вичерпано: КНДР урізала постачання снарядів Росії, деталі

    Новини України
    Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
    Новини шоу бізнесу
    Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
    Привітання
    З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
    Економіка
    ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Рецепти
    Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
    Новий рік 2026
    Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    Культура
    Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

    © 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти