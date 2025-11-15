Продюсерка Мозгова поскаржилася на дорогу комуналку: підписники їй відповіли

Коротко:
- Олена Мозгова шокована цінами за електроенергію
- Багато користувачів її підтримали в коментарях
Відомий український продюсер Олена Мозгова несподівано поскаржилася на високий рахунок за електроенергію. Свою думку з цього приводу вона написала на своїй сторінці у Facebook
"Прийшла платіжка за світло. Навіть з урахуванням "економії" на відключеннях... очевидно, ми оплачуємо ще сонячне, місячне світло, а також світло від зірок і в кінці тунелю... кінця якого все немає", - зазначила вона.
Багато користувачів її підтримали в коментарях:
"Підвищення цін на електрику, газ - це результат монополії енергетичних олігархів. Вони ж на цьому мають "космічні" досягнення", "А рахунок за опалення в київській квартирі? Опалення досі немає! А рахунок є", "А енерго-бізнесмен із грошима вже за бугром шикує", "На жаль, при цьому 95% населення ледь виживає".
Олена Мозгова - останні новини
Олена Мозгова в соціальних мережах нерідко ділиться суто особистим. Особливо, якщо справа стосується переживань і шляхів їх вирішення. Несподівано для підписників Мозгова розповіла про драму, і назвала термін, який дає собі для того, щоб її пережити. Підхід продюсерки простий - не ігнорувати проблему, але й не занурюватися в неї з головою.
Олена Мозгова розповіла про труднощі, з якими зараз стикається у своєму житті. Як і багато українців, Олена зіткнулася з проблемою відключень світла. Попри те, що продюсерка підготувалася до таких умов і має генератор, у певний момент навіть це не допомогло. Мозгова залишалася без електроенергії понад 12 годин.
Про персону: Олена Мозгова
Олена Мозгова - український музичний продюсер. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах і шоу, зокрема в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).
