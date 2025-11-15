Продюсерка Мозгова поскаржилася на дорогу комуналку: підписники їй відповіли

Продюсерка Олена Мозгова була шокована високими цінами за електроенергію.

https://glavred.net/stars/prodyuser-mozgovaya-pozhalovalas-na-doroguyu-kommunalku-podpischiki-ey-otvetili-10715780.html Посилання скопійоване

Олена Мозгова шокована цінами за електроенергію / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Мозгова

Коротко:

Олена Мозгова шокована цінами за електроенергію

Багато користувачів її підтримали в коментарях

Відомий український продюсер Олена Мозгова несподівано поскаржилася на високий рахунок за електроенергію. Свою думку з цього приводу вона написала на своїй сторінці у Facebook

"Прийшла платіжка за світло. Навіть з урахуванням "економії" на відключеннях... очевидно, ми оплачуємо ще сонячне, місячне світло, а також світло від зірок і в кінці тунелю... кінця якого все немає", - зазначила вона. відео дня

Багато користувачів її підтримали в коментарях:

"Підвищення цін на електрику, газ - це результат монополії енергетичних олігархів. Вони ж на цьому мають "космічні" досягнення", "А рахунок за опалення в київській квартирі? Опалення досі немає! А рахунок є", "А енерго-бізнесмен із грошима вже за бугром шикує", "На жаль, при цьому 95% населення ледь виживає".

Олена Мозгова / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Олена Мозгова - останні новини

Олена Мозгова в соціальних мережах нерідко ділиться суто особистим. Особливо, якщо справа стосується переживань і шляхів їх вирішення. Несподівано для підписників Мозгова розповіла про драму, і назвала термін, який дає собі для того, щоб її пережити. Підхід продюсерки простий - не ігнорувати проблему, але й не занурюватися в неї з головою.

Олена Мозгова розповіла про труднощі, з якими зараз стикається у своєму житті. Як і багато українців, Олена зіткнулася з проблемою відключень світла. Попри те, що продюсерка підготувалася до таких умов і має генератор, у певний момент навіть це не допомогло. Мозгова залишалася без електроенергії понад 12 годин.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олена Мозгова Олена Мозгова - український музичний продюсер. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах і шоу, зокрема в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред