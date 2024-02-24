'Багато роботи': Єврокомісія озвучила, коли Україні очікувати переговорну рамку

Членство в ЄС було б найкращим кроком для зміцнення безпеки України, сказала президент Єврокомісії.

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Єврокомісія надасть рамкові умови у березні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

У березні цього року Єврокомісія надасть переговорну рамку для вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в Києві.

"Ми вже розпочали процес скринінгу. Там дуже багато роботи і великий графік. Я вас заохочую виконати рекомендації Європейської комісії. З нашого боку ми, Європейська комісія, надамо в середині березня загальну рамку для переговорів", – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що членство в ЄС є ключовим кроком для зміцнення безпеки України. Президент Европейської комісії також зазначила, що її візит до України засвідчує непохитну підтримку з боку Євросоюзу в довгій перспективі.

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Вступ України до Європейського Союзу Відносини Україна-ЄС — це двосторонні відносини між Україною та Європейським Союзом у галузі міжнародної політики, економіки, освіти, науки та культури. З 23 червня 2022 року Україна є кандидатом на членство у ЄС, пише Вікіпедія. ЄС є політичним, економічним і культурним об'єднанням з ознаками конфедерації, до якого входять 27 європейських держав. 24 лютого 2022 почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну. Після цього 28 лютого Україна подала заявку на вступ до ЄС, а підтримка вступу до ЄС в Україні зросла до рекордних 91 %.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала розпочати переговори про вступ України до ЄС за умови виконання чотирьох критеріїв, які були визначені у звіті Єврокомісії про прогрес у реформах в Україні.

Також 14 грудня на саміті в Брюсселі лідери Європейського Союзу ухвалили рекомендацію Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ із Україною та Молдовою. Глава Євроради Шарль Мішель зазначив, що це чіткий сигнал очікувань для цих країн та всього Європейського континенту.

Як повідомляв Главред, нещодавно президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила, що переговорна рамка щодо вступу України до ЄС "навряд чи буде готова" до початку виборів у Євросоюзі, але буде готова на початку літа. У свою чергу, віцепрем'єрка України Ольга Стефанішина заявила, що робота над рамкою розпочалася раніше і не було труднощів у її підготовці.

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