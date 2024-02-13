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Це викликало істерику в росіян: експерт оцінив стратегічне рішення Зеленського

Юрій Берендій
13 лютого 2024, 02:42
Політолог вказує на те, що указ Зеленського про історично заселені українцями території Росії може мати специфічний ефект в разі розпаду Російської Федерації.
Це викликало істерику в росіян: експерт оцінив стратегічне рішення Зеленського
Експерт оцінив указ Зеленського про "українські" Кубань і Слобожанщину / Колаж Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Істерика з боку росіян через те, що президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації" відбувається на всіх рівнях російської пропаганди з 2 причин. Про це сказав політолог, доктор політичних наук, філософ Максим Розумний в інтерв'ю Главреду.

"По-перше, ця істерика абсолютно в дусі й контексті російського наративу про агресивну сутність київського режиму, про нацистів при владі, про екзистенціальну загрозу для "русского міра" і Росії як такої від Заходу. А Україна тлумачиться в Москві як авангард цього нового "хрестового походу" проти "русского мира", - вказує політолог.

Він робить висновок, що в російській уяві ми вважаємося державою з великими ресурсами і дуже агресивними, тому вони можуть очікувати від нас будь-яких дій.

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"По-друге, ця істерика - можливість ще раз мобілізувати російського обивателя черговою загрозою. Адже згода на війну та її підтримка в російському суспільстві підтримуються завдяки тому, що постійно вкидаються якісь загрози для Росії та "русского человека". Росіянам постійно кажуть, що їм щось загрожує з боку України, а тому проти неї треба воювати", розповідає Максим Розумний.

Він зазначив, що для росіян може бути загрозою будь-що: як гендерно-нейтральні туалети, так і ракети з ядерними боєголовками близько до Москви, а також територіальні претензії Києва на Кубань, Ростовську, Курську та інші області РФ. Все це розглядається росіянами як потенційні загрози.

"Утім, цей указ може мати специфічний ефект, коли в Росії почнуться процеси розпаду і деградації державності на тлі соціально-економічних і політичних криз. У такій ситуації певні місцеві еліти російських областей, згаданих Зеленським, можуть згадати про цей указ, що відкриє певний простір для їхньої власної гри. Тобто цей указ підкаже місцевим елітам якісь політичні та ідеологічні кроки. У цьому сенсі певна небезпека для Росії дійсно є", - резюмує політолог, доктор політичних наук, філософ Максим Розумний.

Хто такий Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Зеленський видав указ про "українські" Кубань і Слобожанщину

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 22 січня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації". За словами президента, цей крок не лише має зміцнити єдність України та українського народу, а й забезпечити соборність прав і свобод, а також відображення правди про українців та історію України.

Дипломат і керівник Центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ України, кандидат історичних наук Володимир Огризко пояснив, чому саме зараз президент звернув увагу на території РФ, де історично мешкали українці.

Заступник голови Ради Федерації РФ Дмитро Медведєв, відомий своїми неадекватними заявами, відреагував на указ Зеленського, назвавши його "територіальними претензіями" до Росії.

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