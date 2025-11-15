Українці масово подають заявки на 'Зимову підтримку' - коли надійдуть гроші

За перші години програми заявки подали понад 633 тис. людей.

У "Дії" стався масштабний збій / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Головне:

Через масовий наплив користувачів у застосунку спостерігаються проблеми

Кошти надходитимуть через 10 днів після оформлення заявки

В Україні стартувала програма "Зимова підтримка", заявки на яку можна подати через "Дію". Проте через масовий наплив користувачів спостерігаються проблеми у роботі застосунку. Про це повідомили у пресслужбі "Дії".

"Просто зараз мільйони українців одночасно подають заяви - і це чудово. Але через великі завантаження реєстри можуть працювати нестабільно. У частині користувачів з'являється помилка під час входу", - пояснили у компанії. відео дня

В "Дії" наголосили, що у випадку помилки варто спробувати трохи пізніше. Водночас там нагадали, що послуга буде доступна до 24 грудня.

Проблеми у роботі "ДІї" / Фото: Главред

Скільки людей уже подали заявки

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що понад півмільйона українців вже подали заявки на 1000 гривень у межах "Зимової підтримки". За перші години програми 633 047 людей скористалися можливістю отримати допомогу, включно з дітьми.

Коли надійдуть кошти

Президент України Володимир Зеленський розповів, що за перші дві години після старту програми "Зимова підтримка" надійшло пів мільйона заявок. Він зазначив, що 1000 гривень може отримати кожен українець, який потребує підтримки.

"Кошти можна буде витратити - і не тільки в цьому році, але й в наступному році до червня - на оплату "комуналки", ліків, українських продуктів, українських книг, і, звісно, можна буде задонатити ці гроші волонтерам і фондам, які підтримують нашу українську армію", - пояснив глава держави.

За словами Зеленського, заявку потрібно оформити через "Дію" або Укрпошту до Різдва, тобто до 24 грудня. Кошти, як зазначив президент, надійдуть через 10 днів після оформлення заявки.

"Кошти на програму є, і минулого року більше 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою, тож у цьому році очікуємо теж масштабну користь від програми. Уряд України повністю виконає програму. Якщо потрібна буде додаткова підтримка, додаткове фінансування, забезпечимо", - запевнив Зеленський.

Також президент додав, що кошти будуть, будуть надходити на карту "Національного кешбеку". Водночас він підкреслив, що отримання цих коштів не впливає на нарахування субсидій.

Нагадаємо, президент України доручив уряду запустити комплексну програму зимової підтримки, яка почне діяти вже в грудні. Українці отримають пряму грошову допомогу, яку можна витратити на комунальні послуги, ліки, продукти та базові потреби.

Зеленський також повідомив про програму "УЗ-3000", яка дозволить безкоштовно проїхати до 3000 км залізницею всередині України.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко наголосила, що з 15 листопада до 24 грудня українці можуть подати заявку на державну допомогу. Кошти можна витратити на комуналку, ліки, продукти, книги, поштові послуги, благодійність та підтримку армії.

Як повідомляв Главред, 15 листопада в Україні стартувала президентська програма "Зимова підтримка". Українці можуть отримати разову допомогу 1000 грн через "Дію" або Укрпошту. Кошти потрібно витратити до 30 червня 2026-го.

Читайте також:

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

