Українців попередили про стрімке зростання цін: які продукти подорожчають

Олексій Тесля
15 листопада 2025, 19:27
Тривалі відключення електроенергії призведуть до зростання ціни на продукти, каже Денис Марчук.
Українців попередили про стрімке зростання цін: які продукти подорожчають
Українцям розповіли про нове подорожчання / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Важливе із заяв Марчука:

  • Виробництво м'яса, яєць, молочних продуктів і хліба найбільш прив'язане до електроенергії
  • Блекаути вимагають від виробників значних додаткових витрат

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив про те, що відключення електроенергії однозначно впливають на ціни на продукти харчування.

"Виробництва м'яса, яєць, молочних продуктів і хліба працюють із найбільшою прив'язкою до електроенергії. Якщо на підприємстві немає генератора, воно змушене або скорочувати виробництво, або зупиняти його", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт говорить про те, що такі блекаути, як зараз, тобто тривалістю 10-12 годин, вимагають від виробників значних додаткових витрат, які згодом позначаться на вартості продукції, що реалізується. Відповідно, це призведе до стрімкого зростання цін.

За його словами, тривалі відключення електроенергії призведуть до зростання ціни на хліб на 5%. При цьому не виключено, що за триваліших відключень ціна може зрости ще більше - на 10%.

"Така сама ситуація і з молочною продукцією <...> Молочно-товарні ферми змушені використовувати сьогодні генерацію електроенергії, навіть інколи працюючи собі на збиток, просто тому що в іншому разі вони можуть у перспективі втратити корів, надої та реалізацію своєї продукції. Відповідно, дорожчає і виробництво молока", - пояснив він.

Співрозмовник додав, що не лише витрати на електроенергію впливають на ціни на молоко, а й вартість кормової бази, логістика, можливість вчасно реалізувати продукцію, співвідношення цін на молочну продукцію, яка йде на експорт.

"Утім, якщо блекаути стануть тривалішими або затягнуться надовго, це призведе до подорожчання молочної продукції щонайменше на 10%", - додав Марчук.

Причини подорожчання: що кажуть експерти

Однією з причин зростання вартості жита стала невизначеність щодо майбутнього врожаю. Експерти зазначають, що зараз неможливо точно спрогнозувати ціни, оскільки збирання ще не розпочалося, а погода продовжує бути нестабільною.

"Жито - яра культура, його збирають у серпні-вересні. Але вже зараз переробники та представники агросектору попереджають про помітну нестачу зерна всередині країни", - зазначила експерт Світового банку Оксана Руженкова.

Читайте також:

Про персону: Денис Марчук

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ціни на продукти Денис Марчук
