Головна ялинка України: як і чим прикрашатимуть новорічне дерево

Віталій Кірсанов
15 листопада 2025, 19:48
Киян попередили, що окремих масових заходів на Софійській площі проводити не будуть.
Головна ялинка країни буде заввишки 16 метрів
Головна ялинка країни буде заввишки 16 метрів / колаж: Главред, фото: КИЇВ24

Коротко:

  • Головна ялинка країни буде заввишки 16 метрів
  • Для створення ялинки використовують 4,5 тис гілок
  • Локація запрацює 6 грудня, у День святого Миколая

Головну ялинку України, яку встановлять на Софійській площі в Києві, прикрасять 10,5 тис. іграшок, а взяти участь у цьому може кожен охочий. Для створення ялинки використають 4,5 тис гілок, а іграшки матимуть вигляд матових різнокольорових куль. Відповідні фото показав Telegram-канал "Київ 24".

Раніше стало відомо, що всі витрати, пов'язані з облаштуванням та утриманням різдвяно-новорічної локації, покриють приватні меценати.

Президент компанії Folk Ukraine, засновник Добропарку Ігор Добруцький розповів в ефірі Київ24, що цього року головна ялинка країни буде заввишки 16 метрів.

"Ми хочемо, щоб ялинка була душевною. відповідала тому внутрішньому стану, який зараз і в мене, і в інших людей, і щоб вона гармоніювала із Софійською площею", - зазначив він.

За його словами, усі охочі прикрашати ялинку мають прийти на Софійську площу з 25 до 30 листопада, де їм дадуть кошик з іграшками, гірлянди, гілочки.

"Ви розправляєте, і далі всім цим із вашою енергією ми прикрашаємо ялинку, поки не прикрасимо її. А зверху встановимо різдвяну зірку, яку запалимо 6 грудня, у День святого Миколая. Такий ось приблизний сценарій", - поділився Добруцький.

Крім ялинки, на площі з'являться невелика ковзанка і кілька будиночків для реалізації кондитерських виробів і гарячих напоїв.

Локація запрацює 6 грудня, у День святого Миколая.

Киян також попередили, що окремих масових заходів на Софійській площі проводити не будуть.

Головну ялинку України 2025 року буде встановлено в Києві на Софійській площі 6 грудня. Підготовчі роботи для встановлення новорічної ялинки розпочнуться 8 листопада 2025 року.

Якщо жива ялинка - традиційна прикраса вашого будинку на Різдво або Новий рік, зверніть увагу на перевірений лайфхак, який використовували ще наші бабусі. Правильний догляд і невелика хитрість допоможуть дереву довше залишатися свіжим і радувати ароматом.

Новорічна ялинка давно стала головним символом зимових свят. Важко уявити новорічну атмосферу без цього дерева, але чи замислювалися ви, чому саме ялинка посіла таке важливе місце?

