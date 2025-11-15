Рус
Українці можуть лишитися без пенсій: Politico попередило про загрозу зриву виплат

Даяна Швець
15 листопада 2025, 12:46
Україна входить у зону економічної турбулентності, попереджають експерти.
пенсии
Фінансова стійкість України може похитнутися / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Фінансування України на 140 млрд під великим питанням
  • Європа не може домовитися щодо російських коштів
  • Затримки можуть залишити Україну без пенсій та зарплат

Єврокомісія посилює роботу над тим, щоб задіяти заморожені російські активи й на їхній основі сформувати кредитний інструмент для України на 140 млрд євро. Про це повідомляє Politico.

Якщо рішення не ухвалять найближчим часом, уже з квітня Україна може опинитися перед необхідністю різко скорочувати соціальні видатки - затримувати пенсії, зарплати бюджетникам, медикам, військовим. На шляху рішення стоять застереження Бельгії та можливе блокування з боку Угорщини й Словаччини.

Європа шукає спосіб задіяти російські кошти

Більшість міністрів фінансів ЄС підтримують ідею спрямувати заморожені російські активи на великий кредитний пакет для України, щоб не витрачати власні бюджети країн-членів.

Та Бельгія вперто не дає зелене світло. Брюссель побоюється, що рішення щодо активів, які зберігаються через Euroclear, може викликати відповідні дії Кремля, як у Європі, так і поза її межами.

Паралельно ресурси України швидко тануть. Єврокомісар Валдіс Домбровскіс на зустрічі міністрів 13 листопада попередив: затягування рішення обійдеться дорожче, ніж запуск кредитного механізму.

Данія, яка нині головує в Раді ЄС, наполягає на прискоренні процесу, щоб підготувати матеріали для лідерів ЄС перед самітом у грудні.

Однак шлях до фактичних виплат дуже довгий. Через ризики затримок Україні, ймовірно, доведеться отримувати тимчасові позики від ЄС до моменту запуску основного фінансування.

Коли грошей може реально не стати

Без рішення ЄС чи чергового траншу МВФ Україна вже у квітні може опинитися на межі дефіциту.

Спочатку уряд буде змушений використати авансом доходи, заплановані на наступний рік, зокрема дивіденди держбанків. Далі вихід на ринок внутрішніх запозичень, якщо інвестори погодяться.

Коли всі ці резерви буде вичерпано, доведеться:

  • урізати фінансування громадам,
  • заморозити програми відбудови,
  • а в критичний момент, затримувати соціальні виплати, включно з пенсіями, зарплатами бюджетникам і виплатами військовим.

Такої ситуації не було від початку повномасштабної війни.

Яка позиція у МВФ

Фонд готує новий пакет допомоги близько 8 млрд доларів, але його запуск напряму прив’язаний до рішення ЄС щодо російських активів. Україна не буде зобов’язана повертати ці кошти, якщо Росія програє війну та виплатить репарації - це виступає гарантією для МВФ.

Офіційне рішення Єврокомісії, подане до парламенту та Ради ЄС, має продемонструвати, що Україна здатна витримати додаткові борги.

Не тільки Бельгія, адже є ще Угорщина та Словаччина

Бельгійське "ні" залишається ключовим бар’єром, але не єдиним. Будапешт і Братислава, які традиційно тяжіють до Москви, не хочуть надавати Бельгії гарантій на випадок зустрічних позовів від РФ.

Їхнє вето може заблокувати санкційний механізм на пів року, а це відкриває ризик, що Москва отримає доступ до активів.

Єврокомісія намагається знайти юридичні запобіжники, але навіть усередині інституцій є сумніви, що це можливо.

Депутати Європарламенту також братимуть участь у розробці законодавства. Їхні поправки чи суперечки можуть зупинити процес на невизначений час, і це може напряму вплинути на ситуацію на фронті.

Чи можуть гроші прийти швидко?

Навіть після ухвалення рішення - ні. Кільком країнам (насамперед Німеччині) доведеться отримати погодження своїх парламентів, щоб надати Бельгії необхідні гарантії. Це може розтягнутися на місяці.

Які документи треба подати для виходу на пенсію
Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Єврокомісія працює в умовах максимального цейтноту, щоб подати фінальну пропозицію до середини грудня. Відкладати до саміту 18 грудня небезпечно, адже Європа ризикує допустити фінансовий обвал України.

Виплати пенсій в Україні - що відомо

Раніше Главред писав про зміни умов виходу на пенсію в Україні, які почнуть діяти з 2026 року. Ці ключові нововведення стосуватимуться перш за все вимог до страхового стажу громадян, що вплине на можливість отримувати пенсію у 60 та 63 роки.

Окрім цього, залишається актуальною тема ідентифікації отримувачів пенсій. Ця процедура є обов'язковою для сотень тисяч громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або перебувають за межами України, для того, щоб вони продовжували отримувати свої виплати.

Також вже було пояснено, яким саме категоріям пенсіонерів підвищать виплати вже у листопаді. Йдеться про додаткові нарахування, сума яких становитиме понад 900 гривень.

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

