Росіяни розстріляли українських військових на Запоріжжі: стала відома кількість жертв

Російські військові жорстоко розстріляли українських бійців на Гуляйпільському напрямку.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-rasstrelyali-ukrainskih-voennyh-na-zaporozhe-stalo-izvestno-chislo-zhertv-10715828.html Посилання скопійоване

Росіяни розстріляли українських бійців / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Головне:

Російські військові жорстоко розстріляли українських бійців

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій

Російські окупаційні сили, ймовірно, розстріляли двох українських військовослужбовців в околицях Затишшя Запорізької області.

Про це стало відомо із соціальних мереж, повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

відео дня

За його словами, такі дії є свідомим кроком РФ, спрямованим на залякування та демонстративне нехтування нормами міжнародного гуманітарного права.

"Такі вбивства не є поодинокими випадками - вони формують системний характер злочинної поведінки держави-агресора", - зазначив Лубінець.

Він підкреслив, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Омбудсмен також повідомив, що надіслав офіційні листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН: "Міжнародне співтовариство має негайно реагувати на такі системні грубі порушення з боку Росії".

Подробиці звірства росіян

Російські військові жорстоко розстріляли українських бійців на Гуляйпільському напрямку, зайшовши їм зі спини. За інформацією джерел, загиблих українських військових було не менше п'яти, повідомляє "Суспільне".

За даними DeepState, ключовою деталлю трагедії є те, що російські військові змогли непомітно проникнути в тил українських позицій.

"Інфільтрація РФ набуває нових масштабів і перебування за 5 км від переднього краю ніяк не оберігає від зустрічі з піхотою противника. Особливо, коли фронт в одному боці, а росіяни зайшли зі спини", - зазначили в DeepState.

Водночас підкреслюється, що окупанти після скоєного злочину довго не прожили, а буквально за 20 хвилин їх ліквідували FPV-дрони.

Розстріли українських військових - новини за темою

Як повідомляв Главред, розстріл українських полонених зафіксували на відео з безпілотника. На ньому видно, як спочатку росіяни оточили будинок, у якому тримали оборону українські військові. Тоді вони почали виходити, здаючись у полон. У цей час російські військові й розстріляли українських полонених.

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на цей злочин, заявивши, що повідомить про цей факт Організації Об'єднаних Націй та Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Раніше також повідомлялося, що російські окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених у Покровському районі Донецької області.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред