'Можливий найгірший сценарій': розкрито тривожний прогноз блекауту в Україні

Ураження отримують як об'єкти генерації, так і об'єднана енергосистема, каже Михайло Гончар.

Українців попередили про загрозу блекауту

Важливе із заяв Гончара:

В Україні можливий навіть найгірший сценарій

Ворог має більше засобів ураження і застосовує іншу тактику

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар відповів на запитання про можливість повторення в Україні ситуації в енергетиці зразка 2022 року.

"Поки що я вважаю, що можливий навіть найгірший сценарій. Відмінність осінньо-зимового періоду цього року від 2022-2023 років полягає в тому, що ворог має більше засобів ураження і застосовує іншу тактику", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт говорить про те, що як наслідок, значно більше ураження отримують як об'єкти генерації, так і об'єднана енергосистема - порівняно з тим, що ми спостерігали три роки тому.

"У цьому плані ми можемо тільки зменшувати негативні наслідки, але їхня сукупність суттєво зросла порівняно з тим, що ми мали у 2022-2023 роках або, наприклад, навесні-влітку 2024 року", - додав Гончар.

Експерт про загрозу нового удару РФ: деталі

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що загроза великомасштабного комбінованого удару ракетами і дронамі по Україні залишається вкрай високою - така атака може розпочатися в будь-який момент. За його словами, Росія тримає свої сили в повній готовності. Жданов уточнив, що в арсеналі противника постійно перебуває від 300 до 400 ударних безпілотників, а періодично їхня кількість збільшується до приблизно 500.

Раніше повідомлялося про те, що РФ вибрала цілі для нових масованих ударів. Росія продовжує практику терору проти цивільних, підкреслив Ігор Клименко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про одну з наймасованіших атак від початку війни. Дрони атакували найбільший нафтоналивний порт Приморськ у Ленінградський області. Є попадання в об'єкти компанії Лукойл у Смоленську.

Як повідомляв Главред, раніше російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, застосувавши ударні безпілотники. Поранення отримали чотири людини.

Про персону: Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

