"Можливий найгірший сценарій": розкрито тривожний прогноз блекауту в Україні

Олексій Тесля
15 листопада 2025, 22:26
Ураження отримують як об'єкти генерації, так і об'єднана енергосистема, каже Михайло Гончар.
Українців попередили про загрозу блекауту / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Важливе із заяв Гончара:

  • В Україні можливий навіть найгірший сценарій
  • Ворог має більше засобів ураження і застосовує іншу тактику

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар відповів на запитання про можливість повторення в Україні ситуації в енергетиці зразка 2022 року.

"Поки що я вважаю, що можливий навіть найгірший сценарій. Відмінність осінньо-зимового періоду цього року від 2022-2023 років полягає в тому, що ворог має більше засобів ураження і застосовує іншу тактику", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт говорить про те, що як наслідок, значно більше ураження отримують як об'єкти генерації, так і об'єднана енергосистема - порівняно з тим, що ми спостерігали три роки тому.

"У цьому плані ми можемо тільки зменшувати негативні наслідки, але їхня сукупність суттєво зросла порівняно з тим, що ми мали у 2022-2023 роках або, наприклад, навесні-влітку 2024 року", - додав Гончар.

Експерт про загрозу нового удару РФ: деталі

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що загроза великомасштабного комбінованого удару ракетами і дронамі по Україні залишається вкрай високою - така атака може розпочатися в будь-який момент. За його словами, Росія тримає свої сили в повній готовності. Жданов уточнив, що в арсеналі противника постійно перебуває від 300 до 400 ударних безпілотників, а періодично їхня кількість збільшується до приблизно 500.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ вибрала цілі для нових масованих ударів. Росія продовжує практику терору проти цивільних, підкреслив Ігор Клименко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про одну з наймасованіших атак від початку війни. Дрони атакували найбільший нафтоналивний порт Приморськ у Ленінградський області. Є попадання в об'єкти компанії Лукойл у Смоленську.

Як повідомляв Главред, раніше російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, застосувавши ударні безпілотники. Поранення отримали чотири людини.

Читайте також:

Про персону: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Три знаки зодіаку невдовзі накриє хвиля щастя та успіху: хто у списку

Три знаки зодіаку невдовзі накриє хвиля щастя та успіху: хто у списку

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках кішок, що грають, за 23 секунди

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках кішок, що грають, за 23 секунди

Гороскоп на завтра 16 листопада: Дівам - проблема, Водоліям - радість

Гороскоп на завтра 16 листопада: Дівам - проблема, Водоліям - радість

Доля підготувала зміни: які знаки зодіаку скоро знайдуть справжнє кохання

Доля підготувала зміни: які знаки зодіаку скоро знайдуть справжнє кохання

Переговори з РФ: у США назвали деталь, яка може змінити хід війни в Україні

Переговори з РФ: у США назвали деталь, яка може змінити хід війни в Україні

Повністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимку
