'Пішла з життя легенда': на фронті загинув відомий український поет і художник

Герой був відомий як яскравий артист з неймовірними та глибокими текстами.

https://glavred.net/ukraine/ushla-iz-zhizni-legenda-na-fronte-pogib-izvestnyy-ukrainskiy-poet-i-hudozhnik-10715678.html Посилання скопійоване

Не стало Сергія Науменка / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, інстаграм Сергій Науменко

Український поет і художник із Харкова Сергій Науменко загинув, виконуючи бойові завдання на передовій. Про його смерть повідомила в Instagram спільнота "Літературний SLAM", яка опублікувала зворушливе прощальне звернення.

"Стало відомо, що пішов з життя наш друг і справжня легенда слему – Сергій Науменко. В це досі не віриться, здається ніби це просто чергова артистична витівка від нього, перформанс, мистецький акт. Ще пару хвилин і з'явиться повідомлення, що з ним все добре. Що ось він запланує відеочат в чаті слему, скине свій твір, напише про зустріч... Сергій був яскравим артистом, з неймовірними текстами, він був частиною нашої сім‘ї. Він назавжди залишиться в нашій пам'яті", - йдеться в дописі.

Загинув боєць і поет Сергій Науменко / фото: скрін допису в Instagram спільноти "Літературний SLAM"

Відомо, що Сергій вступив до лав Збройних сил України у 2023 році та воював на Запорізькому напрямку, беручи участь у контрнаступальних діях. Під час служби він уже отримував поранення, але продовжував виконувати свою роботу на фронті.

відео дня

Церемонія прощання з митцем відбудеться сьогодні, 15 листопада, у селі Довгий Войнилів.

Україна втрачає найкращих

Раніше Главред ділився сумною звісткою. Так, стало відомо про загибель на фронті відомого українського фотографа Костянтина Гузенка. До своєї служби він працював інженером та оператором на телебаченні й в онлайн-медіа. З 2020 по 2023 рік Гузенко був фотографом проєкту Ukraїner і знімав експедиції в різних куточках України.

Трагічно обірвалося життя заслуженого артиста України Владислава Горая - соліста Одеської національної опери та тенора світового рівня. Він загинув у Сумській області, коли виконував волонтерську місію.

Брат журналіста ТСН Дмитра Святненка, Володимир "Знахар" Святненко, також загинув від рук російських солдатів. Як написав Дмитро Святненко у соціальній мережі, його брат, який пройшов через найгарячіші бої на передовій, був убитий у тилу, на плацу.

Читайте також:

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред