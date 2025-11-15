Рус
Корупція під час війни: в ОП гучний скандал назвали "частиною економіки"

Олексій Тесля
15 листопада 2025, 21:27
66
Корупційні скандали відбуваються в усіх країнах світу, вважає Михайло Подоляк.

Скріншот
Михайло Подоляк прокоментував корупційний скандал / Колаж Главред, фото Facebook/nabu.gov.ua, Twitter М.Подоляка

Головне:

  • Корупція є невід'ємною частиною економіки, каже Подоляк
  • Україна демонструє жорстку реакцію на корупційний скандал

Корупція є невід'ємною частиною економіки, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

відео дня

"Будь-який корупційний кейс завжди викликає, м'яко кажучи, максимально емоційні реакції, і це правильно... Але і в ліберальних демократіях, і в авторитарних системах такі кейси відбуваються. Тобто корупція, на жаль, є невід'ємною частиною сучасної економіки", - сказав він в ефірі телемарафону.

Представник ОП звернув увагу на те, що подібні скандали відбуваються в усіх країнах світу. При цьому найважливіше - наскільки швидко і наскільки конкретно діє держава, переконаний він.

Радник глави ОП при цьому пояснив, що Україна демонструє саме таку швидку і жорстку реакцію на гучний корупційний скандал.

"1-3 дні, і вже є відповідна реакція від президента і державних інституцій щодо підозрюваних. Зазначу, що це поки що юридична складова - розслідування триває, але вже є відповідні підозри. Держава швидко і жорстко на це реагує. Є вже й відповідні політичні, санкційні та юридичні рішення. Це свідчить про зрілість держави", - додав Подоляк.

Корупція в енергетиці: що знайшли у фігурантів

Як пише Financial Times, у розкішних київських квартирах чиновників було виявлено спортивні сумки, наповнені готівкою, а в одній із них навіть помітили золотий унітаз. Також правоохоронці знайшли аудіозаписи чиновників, які обговорюють стратегії відмивання грошей.

У виданні нагадали, що НАБУ і САП цього тижня оприлюднили багато докладних доказів корупції, включно з записами розмов, з яких стало відомо, що високопосадовці отримували відкати за будівельні проєкти із захисту енергетичних об'єктів від російських ударів. Незабаром після цього президент України Володимир Зеленський зажадав відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук, які згодом були відсторонені від своїх посад.

За даними слідчих, він був співорганізатором імовірної схеми і саме через його "бек-офіс" пройшло близько 100 мільйонів доларів незаконних коштів. У виданні додали, що раніше керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов говорив про те, що Міндіча попередили про розслідування за кілька годин до його початку і дали бізнесменові можливість втекти з України.

Справа "Мідас": новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі". НАБУ знайшло символіку Служби безпеки президента РФ під час обшуків у фігурантів справи "Енергоатому".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Кабмін розпустив Наглядову раду "Енергоатому". Міністерство економіки за тиждень має подати на затвердження уряду новий склад наглядової ради компанії.

Як писав Главред, раніше відеодокази були представлені 10 листопада в рамках операції під кодовою назвою "Мідас". На аудіозаписах чиновники і бізнесмени обговорюють привласнення коштів, призначених для захисту енергетики від атак.

Більше новин:

Про персону: Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

корупція Михайло Подоляк Офіс президента




