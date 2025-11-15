Наречена на 10 років старша: відомий футболіст таємно одружився з українкою

Футболіст збірної Франції Жюль Кунде не афішував свій роман.

Жуль Кунде і Юліана Яссімова - весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com, Жуль Кунде, Юліана Яссімова

ЗМІ повідомляють про весілля лідера "Барселони" та української моделі

Що відомо про його наречену

Захисник "Барселони" Жуль Кунде, який ретельно оберігає своє особисте життя, нібито одружився з українською моделлю Юліаною Яссімовою. Про це повідомляє видання Lattaquant. Пара не робила жодних офіційних заяв про одруження і, можливо, хотіла зберегти його в таємниці.

За інформацією ЗМІ, Кунде і Юліана вперше перетнулися 2021 року на Тижні моди. Їхні стосунки розвивалися максимально приховано: жодних спільних фото, натяків у соцмережах і публічних появ. Однак тепер інсайдери запевняють, що роман переріс у шлюб, який закохані вирішили не афішувати.

Жуль Кунде - футболіст "Барселони" / фото: instagram.com, Жуль Кунде

Хто така Юліана Яссімова

Юліана Яссімова, справжнє ім'я - Юліана Дементьєва, народилася 27 червня 1988 року. В Instagram за її життям стежать майже 90 тисяч підписників. Модель давно зарекомендувала себе як одна з найбільш затребуваних у світі: її знімки з'являлися на сторінках Vogue, Elle, Harper's Bazaar, а сама вона дефілювала для провідних світових брендів.

Юліана Яссімова - модель / фото: instagram.com, Юліана Яссімова

Крім кар'єри в fashion-індустрії, Юліана активно займається громадською діяльністю: піднімає питання стійкої моди і жіночого розвитку. За це вона заслужила повагу не тільки у світі моди, а й за його межами.

