Окупанти бомблять українські поїзди: у The Guardian попередили про наслідки

Російські дрони тепер цілеспрямовано атакують локомотиви, намагаючись убити машиністів і паралізувати ключові маршрути.

https://glavred.net/ukraine/okkupanty-bombyat-ukrainskie-poezda-v-the-guardian-predupredili-o-posledstviyah-10715744.html Посилання скопійоване

Окупанти бомблять українські поїзди / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Мілітарний

Коротко:

З липня кількість атак по поїздах зросла втричі

Загальні збитки за 2025 рік уже сягнули 1 млрд доларів

Російські окупанти різко посилили удари по залізничній мережі України, перетворюючи поїзди та машиністів на цілі. Про це в коментарі The Guardian повідомив віцепрем'єр-міністр з питань інфраструктури Олексій Кулеба.

За його словами, з липня кількість атак зросла втричі, а загальні збитки за 2025 рік уже сягнули 1 млрд доларів. Від початку року РФ здійснила понад 800 ударів по об'єктах "Укрзалізниці", пошкодивши понад 3000 інфраструктурних вузлів. За словами Кулеби, російські дрони тепер цілеспрямовано атакують локомотиви, намагаючись убити машиністів і паралізувати ключові маршрути.

відео дня

Олександр Перцовський, керівник "Укрзалізниці", підтвердив, що Росія все частіше використовує високоточні дрони Shahed.

"Справа не тільки в кількості атак... Зараз, оскільки у них є дуже точні дрони Shahed, вони ціляться в окремі локомотиви", - сказав він.

Чому Росія б'є по залізниці

Залізниця - критична артерія України. Вона забезпечує 63% вантажних і 37% пасажирських перевезень, а також доставку військової допомоги та евакуацію поранених. Після початку повномасштабної війни цивільні аеропорти не працюють, тому для міжнародних делегацій поїзди залишаються єдиним доступним маршрутом.

За словами Кулеби, Москва переслідує три стратегічні цілі:

зруйнувати логістику на півдні і блокувати шлях товарів до портів;

порушити сполучення в прикордонних регіонах - Чернігівській і Сумській областях;

"знищити все" на Донбасі, де залізниця забезпечує промислові перевезення.

Лозова: історія однієї атаки

Серію ударів з повітря нещодавно пережила і станція Лозова на Харківщині. Керівник станції Тетяна Ткаченко згадує: "Я прокинулася від вибуху о 2:44. На станції стояло п'ять поїздів. Було очевидно, що вони били саме по станції".

Головна будівля тепер частково зруйнована й обгоріла, платформи пошкоджені, а залишки металу досі лежать на коліях. Ткаченко пояснює, що Лозова є стратегічним вузлом, звідки поїзди йдуть до Дніпра, Слов'янська, Полтави та Харкова.

Олександр Подварчанський, який відповідає за колії в районі, додає: "Під час тривоги ми зупиняємо рух і ведемо людей у сховище. Якщо поїзд у дорозі - женемо його на найближчу станцію, щоб евакуювати пасажирів".

Дефіцит локомотивів - головна загроза

Хоча колії часто ремонтують протягом доби, втрати рухомого складу стають критичною проблемою. Військовий експерт Сергій Бескрестнов у коментарі AP попереджає: поїзди - легка ціль, бо рухаються повільно і за передбачуваними маршрутами.

"Якщо росіяни продовжать бити по дизельних і електричних локомотивах, настане момент, коли колія буде ціла, але нам просто не буде на чому їздити", - заявив він.

Удари по залізниці

Український фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" заявив, що країна-агресор Росія може знищити українську залізницю.

Він зазначив, що росіяни полюватимуть саме за локомотивами, без них залізниця зупиниться.

Обстріли поїздів - останні новини

Як повідомляв Главред, у четвер, 9 жовтня, країна-агресор Росія атакувала залізницю. Відомо, що в Сумській області було організовано рух поїздів за зміненими маршрутами.

8 жовтня через російську атаку на Чернігівську область було ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку. Деякі поїзди затримувалися, а деякі не курсували протягом дня.

Крім того, 4 жовтня країна-агресор Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі, а саме по пасажирському потягу сполученням Шостка-Київ.

Читайте також:

Про персону: Олексій Кулеба Кулеба Олексій Володимирович (8 серпня 1983, Київ) - український державний діяч, публічний діяч, громадський діяч. Віцепрем'єр-міністр з відбудови України - міністр розвитку громад та територій (з 5 вересня 2024 року). Заступник Керівника Офісу президента України (з 24 січня 2023 року по 4 вересня 2024 року). Колишній голова Київської обласної державної адміністрації з 8 лютого по 15 березня 2022 року та з 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року. Був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень з 1 січня 2021 року по лютий 2022 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред