'Кожен квартал важко відбивати у ворога': військовий розповів про бої біля Покровська

Українські захисники чинять серйозний тиск на окупантів, не даючи їм закріпитися в житлових будинках.

Військовий розповів про бої біля Покровська

Бійці продовжують методично вибивати окупантів із Родинського

Противник не може розігнатися - його гальмують ще на підходах

У районі Родинського на Покровському напрямку ситуація залишається складною. Проте Силам оборони України вдається вибивати окупантів із міста. Про це написав військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної бригади ЗСУ з позивним "Мучной" у своєму Telegram-каналі.

"Ситуація тримається на межі, але робота йде жорстка й адресна. Наші бійці продовжують методично вибивати окупанта з міста. Цього разу під прицільне випалювання потрапив південний сектор, де противник засів у кількох житлових будівлях і намагався там тримати опорники", - написав він.

Військовий зазначив, що боротьба всередині міста важка, а кожен квартал дуже важко відбивати у ворога. Він запевнив, що захисники чинять серйозний тиск на росіян, не даючи їм закріпитися в житлових будинках.

"Попри ворожі понти і заяви, що Родинське "повністю під їхнім контролем", - це брехня. Повного контролю немає, їм далеко до цього, і вони втратять гарматне м'ясо на кожному їхньому кроці", - наголосив "Мучний".

Також військовий розповів про ситуацію на Лиманському напрямку. Він поділився, що в районі Новоселівки тривають впевнені зіткнення. За його словами, ворог намагається просочуватися невеликими групами, намагаючись зачепитися за будь-яку висоту, але українські бійці дають росіянам відсіч.

"Наші підрозділи тримають повний контроль за пересуваннями ворога: працює спостереження, коригування та миттєве реагування. FPV-дрони накривають групи противника прицільно, добиваючи те, що намагається відкочуватися назад або сховатися", - написав "Мучний".

Військовий запевнив, що ця ділянка виглядає впевнено. Він зазначив, що бійці тримають зв'язок і діють злагоджено.

"Видно хорошу підготовку і впевненість у роботі. Противник не може розігнатися - його гальмують ще на підходах", - наголосив "Мучний".

Ситуація на сході: що кажуть аналітики

OSINT-проект DeepState повідомляє, що російські війська просунулися в Покровську Донецької області. "Ворог просунувся в Покровську", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в Покровську - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що біля Покровська окупанти влаштовують "сафарі" на людей. Загарбники продовжують своє так зване "сафарі" на людей - атакують FPV-дронами.

Як повідомляв Главред, Сили оборони перерізають логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська в Донецькій області. Унаслідок авіаудару зруйновано дорогу, що з'єднує Селидове і Покровськ.

Нагадаємо, представник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук заявляв, що росіяни зосередили понад 150 тисяч особового складу в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

