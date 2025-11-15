Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Кожен квартал важко відбивати у ворога": військовий розповів про бої біля Покровська

Віталій Кірсанов
15 листопада 2025, 22:51
129
Українські захисники чинять серйозний тиск на окупантів, не даючи їм закріпитися в житлових будинках.
Військовий розповів про бої біля Покровська
Військовий розповів про бої біля Покровська / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

  • Бійці продовжують методично вибивати окупантів із Родинського
  • Противник не може розігнатися - його гальмують ще на підходах

У районі Родинського на Покровському напрямку ситуація залишається складною. Проте Силам оборони України вдається вибивати окупантів із міста. Про це написав військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної бригади ЗСУ з позивним "Мучной" у своєму Telegram-каналі.

"Ситуація тримається на межі, але робота йде жорстка й адресна. Наші бійці продовжують методично вибивати окупанта з міста. Цього разу під прицільне випалювання потрапив південний сектор, де противник засів у кількох житлових будівлях і намагався там тримати опорники", - написав він.

відео дня

Військовий зазначив, що боротьба всередині міста важка, а кожен квартал дуже важко відбивати у ворога. Він запевнив, що захисники чинять серйозний тиск на росіян, не даючи їм закріпитися в житлових будинках.

"Попри ворожі понти і заяви, що Родинське "повністю під їхнім контролем", - це брехня. Повного контролю немає, їм далеко до цього, і вони втратять гарматне м'ясо на кожному їхньому кроці", - наголосив "Мучний".

Також військовий розповів про ситуацію на Лиманському напрямку. Він поділився, що в районі Новоселівки тривають впевнені зіткнення. За його словами, ворог намагається просочуватися невеликими групами, намагаючись зачепитися за будь-яку висоту, але українські бійці дають росіянам відсіч.

"Наші підрозділи тримають повний контроль за пересуваннями ворога: працює спостереження, коригування та миттєве реагування. FPV-дрони накривають групи противника прицільно, добиваючи те, що намагається відкочуватися назад або сховатися", - написав "Мучний".

Військовий запевнив, що ця ділянка виглядає впевнено. Він зазначив, що бійці тримають зв'язок і діють злагоджено.

"Видно хорошу підготовку і впевненість у роботі. Противник не може розігнатися - його гальмують ще на підходах", - наголосив "Мучний".

Ситуація на сході: що кажуть аналітики

OSINT-проект DeepState повідомляє, що російські війська просунулися в Покровську Донецької області. "Ворог просунувся в Покровську", - йдеться в повідомленні.

'Кожен квартал важко відбивати у ворога': військовий розповів про бої біля Покровська
Інфографіка: Главред

Ситуація в Покровську - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що біля Покровська окупанти влаштовують "сафарі" на людей. Загарбники продовжують своє так зване "сафарі" на людей - атакують FPV-дронами.

Як повідомляв Главред, Сили оборони перерізають логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська в Донецькій області. Унаслідок авіаудару зруйновано дорогу, що з'єднує Селидове і Покровськ.

Нагадаємо, представник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук заявляв, що росіяни зосередили понад 150 тисяч особового складу в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Читайте також:

Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Покровськ новини України новини України та світу війна Росії та України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Кожен квартал важко відбивати у ворога": військовий розповів про бої біля Покровська

"Кожен квартал важко відбивати у ворога": військовий розповів про бої біля Покровська

22:51Війна
З полону можуть повернутися понад тисячу українців: Умєров проводить переговори з РФ

З полону можуть повернутися понад тисячу українців: Умєров проводить переговори з РФ

20:49Україна
Путін поставив терміни захоплення Покровська і Куп'янська: Зеленський розкрив провал РФ

Путін поставив терміни захоплення Покровська і Куп'янська: Зеленський розкрив провал РФ

20:26Україна
Реклама

Популярне

Більше
Три знаки зодіаку невдовзі накриє хвиля щастя та успіху: хто у списку

Три знаки зодіаку невдовзі накриє хвиля щастя та успіху: хто у списку

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках кішок, що грають, за 23 секунди

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках кішок, що грають, за 23 секунди

Гороскоп на завтра 16 листопада: Дівам - проблема, Водоліям - радість

Гороскоп на завтра 16 листопада: Дівам - проблема, Водоліям - радість

Доля підготувала зміни: які знаки зодіаку скоро знайдуть справжнє кохання

Доля підготувала зміни: які знаки зодіаку скоро знайдуть справжнє кохання

Переговори з РФ: у США назвали деталь, яка може змінити хід війни в Україні

Переговори з РФ: у США назвали деталь, яка може змінити хід війни в Україні

Останні новини

23:42

Росіяни розстріляли українських військових на Запоріжжі: стала відома кількість жертв

22:51

"Кожен квартал важко відбивати у ворога": військовий розповів про бої біля Покровська

22:26

"Можливий найгірший сценарій": розкрито тривожний прогноз блекауту в Україні

21:27

Корупція під час війни: в ОП гучний скандал назвали "частиною економіки"

20:49

З полону можуть повернутися понад тисячу українців: Умєров проводить переговори з РФ

Повністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимкуПовністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимку
20:26

Путін поставив терміни захоплення Покровська і Куп'янська: Зеленський розкрив провал РФ

19:48

Головна ялинка України: як і чим прикрашатимуть новорічне дерево

19:43

Без світла залишиться більшість українців: нові графіки відключень на 16 листопада

19:27

Українців попередили про стрімке зростання цін: які продукти подорожчають

Реклама
19:10

Спецпосланець щодо Білорусі: спроба тягнути Лукашенка чи тягнути країну?Погляд

18:41

Ці три знаки зодіаку зірвуть джекпот від Всесвіту: хто виявиться щасливчиком

18:34

Удар дронів СБУ: у Новоросійську підірвано установки С-400 і радари РФ - ЗМІ

18:13

Перезавантаження топових енергокомпаній стартує: Зеленський прийняв рішення

18:10

Стильні пуховики на зиму 2026: як обрати модний фасон і виділитись з натовпуВідео

17:48

Продюсерка Мозгова поскаржилася на дорогу комуналку: підписники їй відповіли

17:28

Росіянам "перекривають кисень": ключова траса до Покровська на межі обвалення

16:50

Чому князя Ярослава називають Мудрим - розкрито істинну причинуВідео

16:42

"Не було вибору": Трамп заявив, що США "досить скоро" проведуть ядерні випробування

16:27

Вроджений дар: ТОП-4 дати, яким приписують екстрасенсорні здібності

16:25

Потужні удари ЗСУ: підірвано НПЗ, знищено РЛС, військовий ешелон і скупчення росіян

Реклама
16:09

Наречена на 10 років старша: відомий футболіст таємно одружився з українкою

15:58

Чому 16 листопада не можна сидіти на столі: яке церковне свято

15:55

В Україні виявили рекордсменів зі скрученим пробігом: які авто краще не брати

15:32

Українці масово подають заявки на "Зимову підтримку" - коли надійдуть гроші

15:28

Окупанти бомблять українські поїзди: у The Guardian попередили про наслідки

15:15

Чи злиться кіт, коли господар надовго зникає з ному: відповідь здивує багатьох

15:12

Як носити светр після 40 років і не мати вигляд "бабусі": поради стиліста

15:03

Осадча без макіяжу поділилася важливим месенджем

14:40

ЗСУ відійшли в Запорізькій області: військові заявили про загострення боїв

14:38

"Майже мільйон доларів": Хливнюк розкрив, чому відмовився від захмарного гонорару

14:29

Чекало троє: Цимбалюк розповів, скільки йому пропонували за інтим

14:12

Вдова першої жертви ЧАЕС Наталія Ходемчук загинула від удару РФ по КиєвуФото

14:04

ЗСУ відтісняють ворога під Куп’янськом: в ISW підтвердили успіхи та просування

13:46

Від хакі до баклажанового: як стильно поєднувати найскладніші кольори сезонуВідео

13:41

Смуг на склі не буде: проста хитрість відновить старі двірники в авто

13:36

У день обстрілу: Ліза Ющенко засвітила чоловіка-росіянина на веселій вечірці

13:22

"Всю дурь виганяють": Кіркоров пішов на крайні заходи у вихованні дочки

13:04

Українським біженцям в Польщі припиняють надання допомоги - усі подробиці

12:46

Українці можуть лишитися без пенсій: Politico попередило про загрозу зриву виплат

12:30

Колишня Кличко кардинально змінила колір волосся

Реклама
12:22

Одне дерево годувало усіх: з чого предки колись робили хліб та кавуВідео

12:04

Гороскоп на завтра 16 листопада: Дівам - проблема, Водоліям - радість

12:03

"Це звісно вирізали": учасниця "Холостяка" розкрила, чому пішла від Цимбалюка

11:42

"Це просто захват": як перетворити м'ясні кістки на найпотужнішу підгодівлю для квітівВідео

11:36

Старт "Зимової підтримки" в Україні: як отримати 1000 гривень від держави

11:36

Що має бути на різдвяному столі 2025: 12 страв та їхнє значення

11:32

Які прилади ніколи не можна підключати до подовжувача

11:27

"Пішла з життя легенда": на фронті загинув відомий український поет і художник

10:58

Батл рожевих капелюхів: що смішило українців у 5 випуску "Холостяка"

10:47

Які хмари попереджають про дощ і сніг: як "читати" небо

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти