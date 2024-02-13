'Не співчуття': політолог про реакцію Заходу на указ щодо 'українських' земель в РФ

Західні держави, зокрема ліберальні демократії, зазвичай ставляться підозріло до будь-яких проявів етнічних питань, стверджує Максим Розумний.

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Як Захід розцінює указ Зеленського про українські землі в РФ / Колаж: Главред, фото: ОП, ua.wikipedia.org

Реакція Заходу буде скоріш обережною та підозрілою щодо указу президента України Володимира Зеленського "Про історично населені українцями території Російської Федерації", який визначає регіони, де проживає українське населення в Росії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, доктор політичних наук, філософ Максим Розумний.

Він зауважив, що західні держави, зокрема ліберальні демократії, зазвичай ставляться підозріло до будь-яких проявів етнічних питань. Це пояснюється історичними прецедентами в Європі, де виникали конфлікти, пов'язані з розмежуванням етнічних територій.

"Це викличе певні підозри на Заході, а не співчуття й підтримку, тому що західні ліберальні демократії дуже обережно та підозріло ставляться до будь-якого педалювання етнічного питання. Для цього є певні підстави: протягом усього ХХ століття в Європі відбувалися досить драматичні події, пов’язані з розмежуванням етнічних територій", - зазначив Розумний. відео дня

За його словами, будь-який натяк на те, що одна країна має підвищений інтерес до території іншої країни за етнічною ознакою, на Заході буде сприйматися із застереженнями. Розумний також наголошує, що цей крок може викликати певні підозри стосовно майбутніх намірів України. Зокрема, повернення Криму та Донбасу може викликати занепокоєння на Заході, що країна надалі матиме територіальні претензії.

"Ми, звичайно, можемо виправдатися тим, що в цьому указі не йдеться про жодні територіальні претензії і політичні кроки, а лише про захист меншин, що на Заході завжди сприймається добре і спокійно. Але навряд чи ми отримаємо в цьому питанні якусь суттєву підтримку і співчуття", - додав політолог.

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Указ Зеленського "Про історично населені українцями території РФ"

Нагадаємо, 22 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ, який визначає історично населені українцями території в Російській Федерації. Цей крок є реакцією на територіальні претензії Росії щодо Криму, Донбасу та інших українських областей. Указ надає українському уряду завдання розробити план дій для збереження національної ідентичності українців у Росії, зокрема на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині, що є сучасними адміністративно-територіальними одиницями в Російській Федерації.

Як відомо, Бєлгородська область колись входила до складу України, але питання її повернення зараз лишається малоймовірним з точки зору політики. Політолог Максим Розумний вважає, що це нереалістично, однак деградація регіонів усередині Росії може призвести до їхнього дистанціювання від Москви.

Також політолог Максим Розумний вважає, що злісна реакція Кремля на указ Зеленського про історично населені українцями території Росії відповідає російському прислів'ю "на злодієві й шапка горить". Вказаний указ містить перелік земель, що є провокативним, і сприймається росіянами як підстава для втручання та загарбання територій в України.

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