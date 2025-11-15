'Не було вибору': Трамп заявив, що США 'досить скоро' проведуть ядерні випробування

Що сказав Дональд Трамп:
- У США більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни
- США прагнуть до переговорів заради зниження ядерної загрози
Президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати планують у найближчій перспективі провести нові ядерні випробування. Про це він заявив під час спілкування з журналістами на борту Air Force One, зазначивши, що такий крок продиктований діями інших держав.
"У нас будуть ядерні випробування, тому що інші країни проводять. Є країни, які проводять. У нас більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни. Я той, хто модернізував її і створив її частину. Я ненавидів це робити, але не було вибору", - сказав Трамп, підкресливши, що США "не можуть відставати".відео дня
Президент також заявив, що США зберігають глобальне лідерство за обсягами ядерного арсеналу. На другому місці, за його словами, перебуває Росія, а Китай "зрівняється зі США через 4-5 років".
Незважаючи на заяви про підготовку до випробувань, Трамп наголосив, що прагне до переговорів зі світовими лідерами для зниження ядерної загрози.
"Я б хотів провести денуклеаризацію. Було б чудово організувати зустріч трійки (США, Росія і КНР - ред.) лідерів, щоб скоротити ядерні арсенали", - сказав він.
На запитання, коли саме можуть відбутися випробування, Трамп відповів коротко: "Досить скоро".
При цьому американський лідер не уточнив, чи йдеться про повноцінне випробування з вибухом ядерної боєголовки або ж про інші типи тестів.
У якому випадку Росія може застосувати ядерну зброю - думка експерта
Колишній російський дипломат Борис Бондарєв у коментарі Главреду заявив, що Росія могла б вдатися до застосування ядерної зброї, якщо президент Володимир Путін зрозуміє, що не зможе досягти поставлених перед війною цілей.
За словами Бондарєва, у разі безрезультатності війни, значних втрат для країни і необхідності ухвалювати мир на компромісних умовах, оточення Путіна може відчути, що "півкраїни вгробили через дрібниці", наприклад через Крим або ЛДНР. У такій ситуації бюрократи, олігархи і військові можуть почати ставити запитання про сенс подальших дій лідера РФ.
Ядерні випробування - останні новини
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін нещодавно похвалився випробуваннями "унікальної" ядерної ракети "Буревісник". Відповідь президента США Дональда Трампа прозвучала майже одразу - він закликав Путіна припинити війну проти України, а не займатися демонстрацією сили.
Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков після слів Трампа підкреслив, що Москва діє, виходячи зі своїх національних інтересів. Він також заявив, що РФ реагує на "агресивні настрої європейців" і робить усе, щоб гарантувати власну оборону.
Як повідомляв Главред, незабаром президент США оголосив про намір відновити ядерні випробування вперше за 33 роки і доручив Пентагону негайно почати підготовку. У Truth Social він заявив, що випробування мають проводитися "на рівних засадах" з Росією і Китаєм.
