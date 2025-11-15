Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Не було вибору": Трамп заявив, що США "досить скоро" проведуть ядерні випробування

Віталій Кірсанов
15 листопада 2025, 16:42
148
Президент також заявив, що США зберігають глобальне лідерство за обсягами ядерного арсеналу.
Трамп заінтригував анонсом ядерних випробувань у США
Трамп заінтригував анонсом ядерних випробувань у США / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, uk.wikipedia.org, скріншот із відео

Що сказав Дональд Трамп:

  • У США більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни
  • США прагнуть до переговорів заради зниження ядерної загрози

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати планують у найближчій перспективі провести нові ядерні випробування. Про це він заявив під час спілкування з журналістами на борту Air Force One, зазначивши, що такий крок продиктований діями інших держав.

"У нас будуть ядерні випробування, тому що інші країни проводять. Є країни, які проводять. У нас більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни. Я той, хто модернізував її і створив її частину. Я ненавидів це робити, але не було вибору", - сказав Трамп, підкресливши, що США "не можуть відставати".

відео дня

Президент також заявив, що США зберігають глобальне лідерство за обсягами ядерного арсеналу. На другому місці, за його словами, перебуває Росія, а Китай "зрівняється зі США через 4-5 років".

Незважаючи на заяви про підготовку до випробувань, Трамп наголосив, що прагне до переговорів зі світовими лідерами для зниження ядерної загрози.

"Я б хотів провести денуклеаризацію. Було б чудово організувати зустріч трійки (США, Росія і КНР - ред.) лідерів, щоб скоротити ядерні арсенали", - сказав він.

На запитання, коли саме можуть відбутися випробування, Трамп відповів коротко: "Досить скоро".

При цьому американський лідер не уточнив, чи йдеться про повноцінне випробування з вибухом ядерної боєголовки або ж про інші типи тестів.

'Не було вибору': Трамп заявив, що США 'досить скоро' проведуть ядерні випробування
Інфографіка: Главред

У якому випадку Росія може застосувати ядерну зброю - думка експерта

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв у коментарі Главреду заявив, що Росія могла б вдатися до застосування ядерної зброї, якщо президент Володимир Путін зрозуміє, що не зможе досягти поставлених перед війною цілей.

За словами Бондарєва, у разі безрезультатності війни, значних втрат для країни і необхідності ухвалювати мир на компромісних умовах, оточення Путіна може відчути, що "півкраїни вгробили через дрібниці", наприклад через Крим або ЛДНР. У такій ситуації бюрократи, олігархи і військові можуть почати ставити запитання про сенс подальших дій лідера РФ.

Ядерні випробування - останні новини

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін нещодавно похвалився випробуваннями "унікальної" ядерної ракети "Буревісник". Відповідь президента США Дональда Трампа прозвучала майже одразу - він закликав Путіна припинити війну проти України, а не займатися демонстрацією сили.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков після слів Трампа підкреслив, що Москва діє, виходячи зі своїх національних інтересів. Він також заявив, що РФ реагує на "агресивні настрої європейців" і робить усе, щоб гарантувати власну оборону.

Як повідомляв Главред, незабаром президент США оголосив про намір відновити ядерні випробування вперше за 33 роки і доручив Пентагону негайно почати підготовку. У Truth Social він заявив, що випробування мають проводитися "на рівних засадах" з Росією і Китаєм.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США ядерна зброя ядерне вооружение Дональд Трамп Володимир Путін ядерні випробування ядерна ракета Путін новини Ядерна зброя України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіянам "перекривають кисень": ключова траса до Покровська на межі обвалення

Росіянам "перекривають кисень": ключова траса до Покровська на межі обвалення

17:28Україна
Потужні удари ЗСУ: підірвано НПЗ, знищено РЛС, військовий ешелон і скупчення росіян

Потужні удари ЗСУ: підірвано НПЗ, знищено РЛС, військовий ешелон і скупчення росіян

16:25Україна
Українці масово подають заявки на "Зимову підтримку" - коли надійдуть гроші

Українці масово подають заявки на "Зимову підтримку" - коли надійдуть гроші

15:32Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чи можна пити та готувати на воді з-під крана – остаточна відповідь

Чи можна пити та готувати на воді з-під крана – остаточна відповідь

Три знаки зодіаку невдовзі накриє хвиля щастя та успіху: хто у списку

Три знаки зодіаку невдовзі накриє хвиля щастя та успіху: хто у списку

"Немає дому": відомий співак зізнався в залежності та живе по санаторіях

"Немає дому": відомий співак зізнався в залежності та живе по санаторіях

Відключення світла в Україні зміняться: в "Укренерго" зробили заяву про графіки

Відключення світла в Україні зміняться: в "Укренерго" зробили заяву про графіки

Не Київ і не Одесу: яке місто України німці окупували останнім у Другій світовій

Не Київ і не Одесу: яке місто України німці окупували останнім у Другій світовій

Останні новини

17:48

Продюсерка Мозгова поскаржилася на дорогу комуналку: підписники їй відповіли

17:28

Росіянам "перекривають кисень": ключова траса до Покровська на межі обвалення

16:50

Чому князя Ярослава називають Мудрим - розкрито істинну причинуВідео

16:42

"Не було вибору": Трамп заявив, що США "досить скоро" проведуть ядерні випробування

16:27

Вроджений дар: ТОП-4 дати, яким приписують екстрасенсорні здібності

Повністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимкуПовністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимку
16:25

Потужні удари ЗСУ: підірвано НПЗ, знищено РЛС, військовий ешелон і скупчення росіян

16:09

Наречена на 10 років старша: відомий футболіст таємно одружився з українкою

15:58

Чому 16 листопада не можна сидіти на столі: яке церковне свято

15:55

В Україні виявили рекордсменів зі скрученим пробігом: які авто краще не брати

Реклама
15:32

Українці масово подають заявки на "Зимову підтримку" - коли надійдуть гроші

15:28

Окупанти бомблять українські поїзди: у The Guardian попередили про наслідки

15:15

Чи злиться кіт, коли господар надовго зникає з ному: відповідь здивує багатьох

15:12

Як носити светр після 40 років і не мати вигляд "бабусі": поради стиліста

15:03

Осадча без макіяжу поділилася важливим месенджем

14:40

ЗСУ відійшли в Запорізькій області: військові заявили про загострення боїв

14:38

"Майже мільйон доларів": Хливнюк розкрив, чому відмовився від захмарного гонорару

14:29

Чекало троє: Цимбалюк розповів, скільки йому пропонували за інтим

14:12

Вдова першої жертви ЧАЕС Наталія Ходемчук загинула від удару РФ по КиєвуФото

14:04

ЗСУ відтісняють ворога під Куп’янськом: в ISW підтвердили успіхи та просування

13:46

Від хакі до баклажанового: як стильно поєднувати найскладніші кольори сезонуВідео

Реклама
13:41

Смуг на склі не буде: проста хитрість відновить старі двірники в авто

13:36

У день обстрілу: Ліза Ющенко засвітила чоловіка-росіянина на веселій вечірці

13:22

"Всю дурь виганяють": Кіркоров пішов на крайні заходи у вихованні дочки

13:04

Українським біженцям в Польщі припиняють надання допомоги - усі подробиці

12:46

Українці можуть лишитися без пенсій: Politico попередило про загрозу зриву виплат

12:30

Колишня Кличко кардинально змінила колір волосся

12:22

Одне дерево годувало усіх: з чого предки колись робили хліб та кавуВідео

12:04

Гороскоп на завтра 16 листопада: Дівам - проблема, Водоліям - радість

12:03

"Це звісно вирізали": учасниця "Холостяка" розкрила, чому пішла від Цимбалюка

11:42

"Це просто захват": як перетворити м'ясні кістки на найпотужнішу підгодівлю для квітівВідео

11:36

Старт "Зимової підтримки" в Україні: як отримати 1000 гривень від держави

11:36

Що має бути на різдвяному столі 2025: 12 страв та їхнє значення

11:32

Які прилади ніколи не можна підключати до подовжувача

11:27

"Пішла з життя легенда": на фронті загинув відомий український поет і художник

10:58

Батл рожевих капелюхів: що смішило українців у 5 випуску "Холостяка"

10:47

Які хмари попереджають про дощ і сніг: як "читати" небо

10:46

Як РФ вдалося просунутися в Покровську: в ISW назвали вирішальний фактор

10:28

Може мати небезпечні наслідки: ЗАЕС різко опинилася під загрозою блекауту

09:55

Чого чекати від курсу долара та євро з понеділка: банкір назвав реальну ситуацію

09:25

Вінтаж з підступом: які речі не можна купувати в секонд-хенді

Реклама
09:21

Переговори з РФ: у США назвали деталь, яка може змінити хід війни в Україні

09:00

Трамп заразився від Путіна "побєдобєсієм": В’ятрович – про те, чим це небезпечно для України і світу

08:54

Запаси вичерпано: КНДР урізала постачання снарядів Росії, деталі

07:52

Десятки вибухів та яскраве зарево: дрони атакували важливий завод РФ у РязаніВідео

06:10

З ким Казахстан?Погляд

06:10

Що чекає Україну зовсім скороПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках кішок, що грають, за 23 секунди

05:18

Як визначити погоду взимку за кісточкою хурми: дивовижний метод предків

04:30

Доля підготувала зміни: які знаки зодіаку скоро знайдуть справжнє кохання

03:40

Три знаки зодіаку невдовзі накриє хвиля щастя та успіху: хто у списку

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруФіліп КіркоровОльга СумськаОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти