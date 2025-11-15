ЗСУ відтісняють ворога під Куп’янськом: в ISW підтвердили успіхи та просування

Українські захисники відновлюють контроль і відбивають росіян на Харківщині.

https://glavred.net/front/vsu-ottesnyayut-vraga-pod-kupyanskom-v-isw-podtverdili-uspehi-i-prodvizhenie-10715714.html Посилання скопійоване

У центрі Куп’янська тривають бої / Колаж: Главред, фото: ISW, Генштаб ЗСУ

Головне з аналізу ISW:

Українці рухаються вперед в районі Куп’янська

РФ вигадує "захоплення" населених пунктів

Українські підрозділи продовжують тиснути на ворога в районі Куп’янська та змогли досягти нового тактичного прогресу. За останніми оцінками, наші сили зрушили лінію фронту на північ від Піщаного, що знаходиться на південний схід від міста. Про це повідомляють дані аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Також з’явилися відеоматеріали, на яких видно точкові удари українських військових по укріпленнях росіян у центральній частині Куп’янська. На думку експертів ISW, ці кадри означають, що російські підрозділи все ж просочилися в окремі райони міста, але подібні пересування не змінюють загального балансу сил на напрямку.

відео дня

ЗСУ просуваються під Куп’янськом / фото: ISW

Американські аналітики підкреслюють: українські оборонці не лише втримують свої позиції, а й демонструють локальний прогрес у центрі Куп’янська та поблизу Петропавлівки, там, де раніше російська пропаганда заявляла про нібито успіхи своїх військ.

Куп’янськ / Інфографіка: Главред

При цьому ISW не підтверджує тверджень російських воєнкорів про вигадані захоплення Соболівки та нібито просування РФ на схід і південь від Куп’янська, а також на напрямках біля Курилівки, Піщаного та Кам’янки.

Як відомо, у вересні російські сили прорвалися в район Куп’янська, просуваючись уздовж газопроводу, що суттєво ускладнило оборонну ситуацію. Диверсійні групи противника змогли тоді проникнути в місто з півночі.

Пізніше українські військові зруйнували частину тієї газової труби, змусивши російські підрозділи переправлятися через річку Оскіл у більш уразливий спосіб: на човнах і саморобних плотах.

Річка Оскіл / інфографіка - Главред

Яка ситуація на фронті - новини України

Нагадаємо, Главред писав, що на ділянці Солодке–Новомиколаївка–Рівнопілля–Нове–Новоуспенівське у Запорізькій області сіра зона суттєво розширилася. Ворожі війська збільшили свою присутність у цій місцевості, і їхнє переміщення регулярно фіксується по всій території сірої зони.

Також в ISW назвали вирішальний фактор, як РФ вдалося просунутися в Покровську. Зазначається, що наступ російських військ на місто у Донецькій області не був несподіваним. Натомість, він став кульмінацією 21-місячного виснажливого наступу, в якому брали участь щонайменше 170 тисяч солдат.

Окрім цього, аналітики розповіли про новий план окупантів на фронті. За їхніми даними, російські загарбники починають діяти відповідно до плану, спрямованого на ослаблення українських оборонних позицій.

Більше новин:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред