"Майже мільйон доларів": Хливнюк розкрив, чому відмовився від захмарного гонорару

Український музикант і чинний військовослужбовець Андрій Хливнюк розповів про найбільший гонорар, від якого йому довелося відмовитися. В інтерв'ю "Бомбардиру" лідер гурту "Бумбокс" зізнався, що йому пропонували величезну суму за участь у політичній агітації.

За словами Хливнюка, одна з політичних сил звернулася до нього з пропозицією стати обличчям їхньої кампанії і публічно підтримати партію. За це музикантам "Бумбоксу" обіцяли майже мільйон доларів.

"Майже мільйон доларів - близько 800 тисяч. Треба було агітувати за політичну партію", - розкрив Андрій.

Музиканти свідомо відкинули пропозицію. Ба більше, Хливнюк поділився, що його доходи значно впали після початку війни. Лідер "Бумбоксу" більшу частину заробітку спрямовує на потреби Збройних Сил України.

"Я мільйонів не заробляв. Ми одна з топових українських команд. Я не можу поскаржитися на те. Якби не було війни, я б і далі круто заробляв. А зараз концерти(благодійні - прим. ред.) - це моя примха, хтось може так і не робити. Не розумію, як під час війни можна намагатися збагатитися. Це нісенітниця і шизофренія. Мабуть, я ідеаліст і придурок, не знаю життя", - висловився Хливнюк.

Про персону: Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк - вокаліст і автор текстів гурту "Бумбокс", службовець ЗСУ, повідомляє Вікіпедія. На початку повномашстабної війни в Україні вступив до лав територіальної оборони, потім став оператором дрона. Був поранений. Має орден "За мужність" III ступеня. Виконав українську народну пісню "Ой у лузі червона калина", яка стала одним із негласних символів українського опору і "завірусилася" в соціальних мережах по всьому світу.

