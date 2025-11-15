Перезавантаження топових енергокомпаній стартує: Зеленський прийняв рішення

Президент запускає повну перевірку енергокомпаній та вимагає абсолютної прозорості.

Уряд починає оновлення управління в усіх великих енергокомпаніях / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Ключові тези Зеленського:

Ключові енергетичні підприємства пройдуть повне перезавантаженн

"Енергоатом" та "Укргідроенерго" оновлять правління та наглядові рад

Оператор ГТС і "Нафтогаз" проведуть конкурси на керівництво

Головні державні енергетичні підприємства України буде повністю перезавантажено. Паралельно з перевіркою діяльності цих компаній уряд проведе оновлення їхніх керівних органів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями. Сьогодні разом із Премʼєр-міністром України Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим визначили порядок дій", - розповів президент. відео дня

Зеленський підкреслив, що "Енергоатом" має стати одним із перших підприємств, де проведуть структурні зміни. Протягом тижня компанія повинна забезпечити умови для формування нової наглядової ради, що має призвести до повного "перезавантаження" правління.

Щодо Укргідроенерго, глава держави наголосив на необхідності термінового проведення конкурсу на посаду нового керівника компанії. Також має бути завершено формування наглядової ради.

Зеленський заявив про потребу дозавершити формування наглядової ради Оператора газотранспортної системи України та невідкладно провести конкурс на посаду генерального директора компанії.

Стосовно Нафтогазу, Зеленський нагадав, що термін дії контрактів чинного складу наглядової ради закінчується у січні наступного року. Тому вже зараз необхідно оголосити та провести відкритий конкурс для формування нового складу. Президент підкреслив, що оновлена наглядова рада має розпочати роботу в січні 2026 року.

"У решті великих енергетичних державних компаній має відбутись оновлення представників держави в наглядових радах", - додав глава держави.

Зеленський також наголосив, що урядові посадовці повинні перебувати у постійному контакті з правоохоронними та антикорупційними органами. За його словами, на будь-які виявлені зловживання чи корупційні схеми має бути оперативна й справедлива відповідь.

"Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці - це абсолютний пріоритет", - підсумував він.

Як відреагували в ОП на корупцію в енергетиці

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував ситуацію з корупційними схемами в енергетичному секторі. Він наголосив, що нині Україна демонструє реальну боротьбу з корупцією, з конкретними діями та наслідками для порушників.

"Хотілося б, щоб корупціонери діставали пожиттєві терміни одразу після викриття. Але є закон, і його доведеться дотримуватися", - зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що головна відмінність поточної боротьби від попередніх років - це принципова нетерпимість держави до корупції та швидкі і жорсткі рішення президента.

Операція НАБУ "Мідас" - новини за темою

Як повідомляв Главред, НАБУ та САП протягом 15 місяців проводили масштабну антикорупційну операцію під назвою "Мідас", у межах якої правоохоронці здійснили понад 70 обшуків. За даними слідства, у розгалужену корупційну схему були залучені високопосадовці, політики та представники бізнесу.

За версією детективів, учасники схеми впливали на діяльність АТ "НАЕК Енергоатом", отримуючи неправомірну вигоду від контрагентів у розмірі 10–15% від вартості контрактів.

13 листопада президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які фігурують у справі про корупцію в "Енергоатомі". Санкції передбачають заборону на ведення бізнесу в Україні, блокування активів, обмеження торговельних операцій, а також заборону участі у державних закупівлях та приватизації.

Міністр енергетики Світлана Гринчук 12 листопада подала у відставку. А 14 листопада Зеленський оновив склад РНБО. Із Ради нацбезпеки і оборони виключено Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенка.

Про джерело: Офіс президента України Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

